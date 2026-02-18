Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Dos meses después del fallecimiento de Peter Greene, recordado por su participación en "Pulp Fiction", se dio a conocer la causa oficial de su muerte.

Causa oficial y detalles del fallecimiento

El actor fue hallado sin vida en su apartamento, ubicado en un vecindario de Nueva York, el 12 de diciembre de 2025, a los 60 años. En ese momento, las autoridades informaron que no había indicios de un hecho delictivo.

Ahora, la Oficina del Médico Forense jefe explicó a Page Six que Greene presentaba una herida de bala en la axila izquierda, la cual provocó una lesión en la arteria braquial. De acuerdo con el reporte, se trató de un disparo accidental autoinfligido, que dañó una arteria clave encargada de suministrar sangre al brazo, antebrazo y mano.

Greene fue declarado muerto en el lugar, luego de ser encontrado inconsciente alrededor de las 13:25 horas.

Reacciones y proyectos pendientes

La noticia de su fallecimiento fue confirmada inicialmente por su mánager y amigo de muchos años, Gregg Edwards, en declaraciones al New York Post.

"Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar, era un gran amigo", expresó Edwards.

El representante también reveló que, el día de su muerte, Greene tenía programada una intervención quirúrgica para extirparle un tumor benigno cerca del pulmón, y que durante sus conversaciones previas se encontraba en buenas condiciones de ánimo y salud.

Hasta sus últimos días, el actor se mantenía activo profesionalmente y se preparaba para protagonizar el thriller independiente "Mascots", proyecto asociado al actor Mickey Rourke.

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene consiguió algunos de sus primeros papeles protagónicos en "Laws of Gravity" en 1992 y "Clean, Shaven" en 1993, según IMDB.

En 1994, interpretó al memorable villano en "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino. Ese mismo año, interpretó a otro villano principal junto a Jim Carrey y Cameron Diaz en "The Mask".

Greene estaba trabajando en dos proyectos cuando falleció, incluyendo un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), según Edwards.