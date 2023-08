PIERDE LA BATALLA

LOS ÁNGELES. - Paul Reubens, el actor y comediante cuyo personaje Pee-wee Herman se convirtió en un fenómeno cultural en la década de 1980 a través de películas y programas de televisión, ha fallecido. Tenía 70 años.

Reubens, quien encantó a los fans en la película “Pee-wee’s Big Adventure” (“La gran aventura de Pee-wee)” y la serie de televisión “Pee-wee’s Playhouse”, falleció el domingo por la noche tras una lucha de seis años contra el cáncer que no reveló a sus seguidores, dijo su publicista en un comunicado.

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años”, dijo Reubens en un comunicado emitido con el anuncio de su muerte. “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

Creado para el teatro, el personaje de Pee-wee con su traje gris demasiado ajustado, mocasines gruesos blancos y pajarita roja, se convertiría en una constante cultural en el entretenimiento tanto para adultos como para niños durante gran parte de la década de 1980, aunque un arresto por exposición indecente en 1991 enviaría al personaje al exilio en la industria durante años.

Con una risa que marcaba cada oración y fases pegajosas como: “Sé que lo eres, pero ¿qué soy yo?”, además de un baile sobre una mesa con la canción de Champs “Tequila” en un bar de motociclistas en “Pee-wee’s Big Adventure”, Reubens solía ser imitados por fans para la alegría de algunos y la molestia de otros.

Reubens creó a Pee-wee cuando formaba parte del grupo de improvisación de Los Angeles The Groundlings a fines de la década de 1970. El “Pee-wee Herman Show” en vivo debutó en un teatro de Los Angeles en 1981 y fue un éxito tanto para los niños durante matinés, como para los adultos en un espectáculo de medianoche.