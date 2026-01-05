Pilar M. aclara rumor

Pilar Montenegro se dirige a sus fans, quienes han especulado por el hecho de que, en casi todas sus apariciones, usa alguna gorra o sombrero que le cubre la cabeza, y afirma que, es un accesorio que ha portado desde hace décadas y, mucho antes de que decidiera retirarse de la vida artística.

La cantante ha sorprendido, luego de que el 25 de diciembre, en plena víspera de Navidad, compartiera una fotografía, donde aparecía junto a algunos integrantes de su familia, después de más de un año del último post que había compartido.

Y es que, desde junio pasado, se empezó a especular acerca del presunto deterioro de su salud, cuando diferentes portales de internet reportaron que, aparentemente, Pilar se encontraba tan delicada, que estaba despidiéndose, de forma anticipada, de su familia y allegados. El gusto que generó su reaparición en redes, fue equiparable a las especulaciones que siguió generando pues, varios de sus seguidores, se han cuestionado constantemente el porqué de que la cantante de "Prisionera" siempre luce algún accesorio que le cubre parte de la cabeza. Fue así que, este sábado, Montenegro volvió a compartir un post en el que aprovechó para hacer una aclaración con respecto al rumor.