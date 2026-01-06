Piqué y Clara Chía evitan reaccionar a canción de Shakira y Bizarrap

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- A tres años del lanzamiento de "BZRP Music Sessions #53", la colaboración de Shakira y Bizarrap publicada tras la ruptura de la cantante colombiana con Gerard Piqué, la polémica canción sigue persiguiendo al exfutbolista y a su actual pareja, Clara Chía Martí.

Durante el fin de semana pasado, Piqué se encontraba de visita en Ceuta, España, donde acudió a un partido de futbol acompañado de Chía. Al término del encuentro, un grupo de jóvenes a bordo de un automóvil siguió a la pareja mientras reproducía a todo volumen el tema de Shakira y Bizarrap, considerado por muchos como una indirecta hacia el exdefensor del FC Barcelona.

En el corto video, que se volvió viral en redes sociales, se escucha a una mujer cantar entre risas y aplausos la estrofa: "Tanto que te las das de campeón / y cuando te necesitaba / diste tu peor versión".

Piqué, quien llevaba una capucha aparentemente para pasar desapercibido, continuó caminando sin responder a la provocación y de la mano de Martí. Fueron únicamente los amigos que los acompañaban quienes voltearon brevemente para identificar el origen de la música.

Según la cuenta de TikTok que difundió las imágenes, el episodio se habría originado luego de que el grupo solicitara tomarse una fotografía con el exfutbolista y este se negara. En el clip no muestra el rostro de la pareja, sino únicamente su espalda, mientras se alejan del lugar.

Los comentarios sobre el momento han dividido opiniones: por un lado, quienes consideran la actitud de los jóvenes una falta de respeto, y por otro, quienes expresan su apoyo a la intérprete de "Waka Waka".

Otra situación incómoda

No es la primera vez que Gerard Piqué y Clara Chía enfrentan este tipo de situaciones en espacios públicos. En mayo de 2025, cuando viajaron a León, España, para asistir al partido entre el FC Andorra, equipo del que Piqué es accionista mayoritario, y la Cultural Leonesa, la pareja fue reconocida por comensales en un restaurante cercano al estadio.

A su salida, varias personas comenzaron a abuchearlos, mientras otros los esperaban en el exterior, por lo que tuvieron que ser escoltados por personal de seguridad, según reportes de medios deportivos locales.

Algunos asistentes expresaron su apoyo al exjugador del Barcelona, mientras otros lanzaron silbidos e insultos, principalmente dirigidos a la joven catalana.

Se presume que gran parte del rechazo provino de aficionados del equipo rival; sin embargo, ninguno de los involucrados ofreció declaraciones sobre lo ocurrido.

Con el paso de los años, Gerard Piqué ha optado por no referirse públicamente a su ruptura con Shakira y, hasta ahora, mantiene una postura de silencio ante este tipo de provocaciones.