Pleitos en familia de Daniel Bisogno a un año de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Para Daniel Bisogno la persona más importante en su vida fue su única hija, Michaela, por lo que en múltiples ocasiones aseguró que lo poco o mucho que había logrado a lo largo de su carrera sería completamente para la niña. El problema fue que no dejó por escrito cómo sería el reparto de sus bienes, lo que trajo conflictos y un distanciamiento entre sus familiares.

Conflicto familiar tras ausencia de testamento

La tensión entre la familia de Daniel y su exesposa, Cristina Riva Palacio, comenzó pocas semanas después del funeral, cuando a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Alex Bisogno, hermano del conductor, se reveló que la madre de Michaela había cortado toda comunicación con ellos.

Alex consideró injusta la situación, pues —según dijo— no se estaba respetando el derecho de la menor a convivir con su abuelo paterno, don Concho, y sus tíos.

También señaló que en una ocasión llevó a su padre a visitar las cenizas de Daniel, pero no pudieron entrar a la casa del conductor de "Ventaneando" porque Cristina ya había cambiado las chapas. Desde entonces, aseguró, desconocían el paradero de la urna con los restos de Bisogno.

Sobre la herencia, Alex explicó que, si bien sabían que Michaela heredaría todo, en vida Daniel había dejado claro que parte de su legado debía destinarse al cuidado y manutención de su padre. Sin embargo, al no existir un testamento, la situación se complicó, ya que Cristina inició un juicio de intestado para quedar al frente de la administración de las propiedades y el dinero del conductor.

Declaraciones públicas y reacciones de allegados

Fueron Pati Chapoy y Pedro Sola quienes confirmaron públicamente que Bisogno no dejó testamento, lo que abrió la puerta a un proceso legal y a mayores divisiones familiares. La titular de "Ventaneando" explicó que, tras enfrentar problemas de salud en 2022, Daniel les aseguró que ya había puesto en orden todo lo relacionado con su patrimonio para garantizar el futuro de Michaela.

No obstante, nunca concretó el trámite, pese a que en varias ocasiones le llevaron un notario a los foros de TV Azteca. Según contó Chapoy, el también actor solía decir que lo haría "mañana", pero ese día nunca llegó.

Tras estas declaraciones, Alex manifestó su inconformidad con las acciones de Cristina, cuestionando por qué ella debía encargarse de la administración de la herencia si ya no mantenían una relación, más allá de la crianza compartida de su hija.

Aunque aseguró que él podía hacerse cargo de los gastos de su padre, consideró que debía respetarse el deseo de Daniel de seguir apoyándolo. También expresó su preocupación de que las propiedades y el dinero llegaran íntegramente a Michaela, única beneficiaria, y no se dispusiera de ellos antes de que cumpliera la mayoría de edad, declaraciones que le valieron críticas.

Ante ello, Pati Chapoy respondió:

"Las tres propiedades pasarán a manos de Michaela, su única heredera, y las administrará su mamá. Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, porque me entero de que tienes interés en que seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado, porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a su mamá".

Chapoy añadió que Alex sabía perfectamente dónde estaban las cenizas de Daniel, pues él mismo las llevó y las colocó junto a la urna de su madre. Asimismo, explicó que el cambio de chapas en la casa del Pedregal obedecía a que alguien había ingresado y sustraído objetos que pertenecían a Daniel y a Michaela.

Finalmente, advirtió que ya había una abogada encargándose del caso y que, de continuar el conflicto, las consecuencias podrían ser legales.

Tiempo después, la periodista Michelle Rubalcava informó en su canal de YouTube que la familia de Bisogno preparaba una demanda contra Pati Chapoy y Cristina Riva Palacio para impedir que mencionaran sus nombres en declaraciones públicas o en el programa.

Cinco meses más tarde, durante una entrevista con René Franco, Alex aseguró que la situación con Cristina se había aclarado. Reveló que incluso recibió disculpas por parte de los conductores de "Ventaneando" y reconoció que ambas partes dijeron cosas que no debieron. También confirmó que ya habían podido convivir nuevamente con Michaela, algo por lo que había estado luchando.

"Con ella están bien las cosas, creo que ya se cerró el capítulo, gracias a Dios, por el bien de mi sobrina, por el bien de todos, porque lo que necesitas es tranquilidad", concluyó Alex Bisogno.