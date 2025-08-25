Polémica en "La Casa de los Famosos": Priscila Valverde eliminada en cuarta gala

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La cuarta gala de eliminación en La Casa de Los Famosos México brindó entretenimiento, nervios, ilusión y ansiedad a millones de espectadores.

Con una placa de siete integrantes en riesgo -suceso sin precedentes en el reality show- y el tradicional posicionamiento, acompañado del primer "sinceramiento" de esta temporada, las tensiones entre los integrantes del Cuarto Noche y el Cuarto Día crecen cada vez aún más.

La noche del pasado 24 de agosto, los nervios sin control en la casa más famosa de México se concentraron en la rueda de eliminación, a la se vieron obligados a subir 3 integrantes. Mariana Botas, Priscila Valverde y Guana fueron los habitantes elegidos para este momento, concluyendo finalmente en la salida de la reina de belleza y modelo, Priscila Valverde.

Como era de esperarse, la cuarta noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025 desató una ola de memes, entre críticas, apoyo, quejas, especulaciones y burlas, miles de usuarios reaccionaron a los momentos más épicos de la noche.

Miles de usuarios expresaron rápidamente su descontento con la eliminación de Priscila.

Los usuarios destacaron el estilo, la gracia, la simpatía y la gran presencia de Priscila Valverde.

Si embargo, la crítica tras los resultados se extendió a diversos integrantes del Cuarto Noche y a su fandom, ya que diversos usuarios expresaron que son habitantes con "pocos valores y poca educación".

Diversos internautas estuvieron molestos al ver que Mariana Botas logró salir de la rueda de eliminación y permanecerá otra semana en la casa.

La salvación, una vez más de Alexis Ayala, generó mucha polémica en redes, pues miles de usuarios lo consideran "un mueble" en la casa.

Durante la actualización de hechos que ocurrieron en la semana, se expuso el problema del aseo al que se enfrentan los habitantes más adultos con los jóvenes.

En reiteradas ocasiones, Mar Contreras fue denominada como una "pick me girl" por los usuarios.