Polo Polo, el comediante que amaba el futbol y le iba al América

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Leopoldo Roberto García Peláez Benítez era conocido en todo México y más allá de las fronteras del país como Polo Polo. Actor y sobre todo comediante, con humor negro, del doble sentido y que desde hace muchos años conquistó a miles con sus largos y entretenidos chistes.

Este lunes se dio a conocer que murió. Polo Polo tenía 78 años y desde hace tiempo estaba alejado de todo reflector, pero su trabajo no y ese se mantuvo presente en la televisión, el internet y las redes sociales.

Su pasión por los escenarios la compartía con el deporte, el futbol, disciplina que cuando era joven practicaba. Incluso en reiteradas ocasiones confesó que dentro de la cancha su posición era la de portero.

"Sí, siempre fui futbolero, la verdad jugaba bastante bien toda mi vida fui portero que es una posición muy difícil pero padrísima y la verdad me encantaba", dijo en una entrevista a El Imparcial en 2015.

Y no sólo lo jugaba, tenía una pasión muy especial por el América, club del que se confesó seguidor.

"Una vez jugamos una cascarita con el América, recuerdo que me divertí mucho ese día, estar jugando con Enrique Borja y toda esa generación fue algo muy bonito", añadió en aquella charla ya citada el comediante.