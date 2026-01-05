PONE PAUSA

Ana Bárbara cerró el año 2025 con una presentación muy especial: se subió al icónico escenario de Times Square en Nueva York para recibir el Año Nuevo, un momento que llenó de alegría tanto a ella como a su familia. La cantante compartió en redes sociales diversos momentos de su viaje, desde los ensayos hasta la convivencia con amigos y detalles del lugar.

Sin embargo, la intérprete sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles serán sus planes para 2026. En entrevista con "Univision", confesó: "No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón".

Ana Bárbara explicó que esta pausa le permitirá enfocarse en su familia, aunque siempre ha tratado de equilibrar su carrera con su vida personal: "Pero no es lo mismo, siempre hay gente enferma que trata de separarnos. Pero los voy a recuperar", afirmó.

Además de cerrar el año en un escenario histórico, Ana Bárbara celebra más de 30 años de carrera.

La cantante, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Motta, inició su camino en la música y el entretenimiento desde muy joven en San Luis Potosí, México, destacándose por su talento versátil. Antes de convertirse en la "Reina Grupera", comenzó como modelo, representando a su estado en Señorita México 1989 y siendo reconocida como "Rostro del Heraldo".