Por alta demanda, adelantan venta general para Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La gira 2023 de Luis Miguel ha generado una completa locura entre sus fans y el público en general que ha esperado más de cuatro años por volverlo a ver arriba de un escenario.

Fue el pasado mes de febrero cuando el llamado "Sol de México" anunció que emprendería una serie de conciertos por varias ciudades, mismas que reveló dos meses después, exactamente el 19 de abril, día de su cumpleaños número 53.

Aunque la venta para países como Argentina, Chile y Estados Unidos llegó a su fin hace algunas semanas, agotando por completo las entradas. Para México la lucha por conseguir uno de estos codiciados boletos inició este 15 de mayo con una preventa VIP para clientes Santander.

Esta mañana, comenzó una nueva fase, la preventa para el resto de las tarjetas de crédito; sin embargo, de acuerdo con las redes oficiales de Superboletos, ya no quedan más accesos de esta etapa.

Aunque podría ser una mala noticia para los seguidores del llamado "Sol de México", un nuevo rayo de luz se asoma y es que, también han anunciado que la venta para el público general, que estaba programada hasta el próximo 18 de mayo será adelantada para esta misma tarde, esto debido a la alta demanda que han tenido.

"Tenemos SOLD OUT en Preventa Santander Y para apapachar para apapachar más a todos los fans de Luis Miguel les informamos que hoy, a las 3 PM se abrirá la venta al público en general", compartió la boletera.

¿Qué bancos participan?

Para la venta que estaría a punto de empezar, todas las tarjetas, de todos los bancos serán recibidas; sin embargo, se espera que las filas sean aún mayores y con ello el tiempo de espera.

Cabe destacar que estar en las filas virtuales no garantiza que se pueda conseguir un boleto, ya que solo estará abierta hasta agotar existencias.

En redes sociales los usuarios han comenzado a quejarse, pero también esperan que sus súplicas sean escuchadas y el intérprete de "La incondicional" abra nuevas fechas.