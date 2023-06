Por desear muerte de AMLO, cancelan concierto de Francisco Céspedes

A-AA+

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto., junio 28 (EL UNIVERSAL).- El alcalde priista Mauricio Trejo Pureco anunció la cancelación del concierto del cantante cubano Francisco Céspedes en San Miguel de Allende, por haber deseado la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que su decisión no tiene que ver con ningún partido político; "se trata de civismo y se trata de que defendamos lo nuestro, nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro Presidente".

La presentación del cantautor cubano estaba programada para el 7 de julio en el teatro Angela Peralta, en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El presidente municipal señaló que el lunes pasado en la Ciudad de México un reportero le enseñó el video en el que Céspedes habla del mandatario federal de la siguiente manera: "Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima, o sea puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera".

"Como pueden ver es el cantante Francisco Céspedes el que desea públicamente que nuestro presidente se muera. En San Miguel de Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia, pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente y sobre todo si es un extranjero", agregó.

En un video que subió a sus redes sociales, Trejo Pureco explicó su determinación de suspender el evento artístico. "Esto no tiene que ver con partidos políticos, ni Morena, ni PRI, ni PAN: esto se trata de civismo".

"Así como defendemos nuestra bandera y nuestro país tenemos que defender en este tipo de cuestiones a nuestro presidente", acotó.

Mauricio Trejo dijo que para la fecha en la que estaba programado el concierto de Céspedes se contratará un artista de mayor relevancia.