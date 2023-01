¿Por qué Benedict Cumberbatch enfrenta cargos por esclavitud?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- El actor británico, Benedict Cumberbatch, famoso por sus papeles de Dr Strange en las películas de Marvel, así como por su célebre rol de Sherlock Holmes, en la serie Sherlock de la BBC, está en el ojo del huracán.

El británico nacido en Hammersmith, Londres, es considerado como uno de los actores más respetados en Hollywood, sin embargo, sus orígenes familiares lo tienen en la mira debido a que sus antecesores están acusados de esclavitud en la isla de Barbados.

Benedict Cumberbatch es hijo de Timothy Carlton Cumberbatch y Wanda Ventham. Su bisabuelo Henry Arnold Cumberbatch habría sido cónsul británico en Turquía, mientras que su abuelo Henry Carlton Cumberbatch fue un oficial condecorado durante las dos Guerras Mundiales.

¿Por qué está acusado de esclavitud en Barbados?

De acuerdo con el diario inglés The Telegraph, la familia del intérprete de Dr. Strange tenía plantíos en Barbados durante los siglos XVIII y XIX relacionados a trata de esclavos.

De acuerdo con información del diario inglés, el bisabuelo de Benedict Cumberbatch adquirió una plantación de azúcar con 250 esclavos, misma que estuvo abierta por al menos un siglo y redituó en una pequeña fortuna familiar.

Por ello se busca que los descendientes de propietarios de esclavos paguen los daños y perjuicios ocasionados a las personas en Barbados, sin embargo, aún no hay ningún tema concreto aunque se espera que de no cumplir con la solicitud haya problemas legales.

David Deny, secretario general del Movimiento del Caribe para la Paz e Integración, reclamó que cualquier descendiente de dueños de plantaciones que se haya beneficiado de la esclavitud debe pagar reparación, incluida la familia Cumberbatch.

Así los descendientes de esclavos en Barbados reclaman que el pago de una indemnización que se destinaría a hospitales, escuelas de la región a impulsar infraestructura para vivienda, acotó The Telegraph.

¿Quién es Benedict Cumberbatch?

El actor de cine y televisión nació en Hammersmith, Londres, en Reino Unido, en el seno de una familia acomodada.

En 2004 interpretó a Stephen Hawking en la cinta para televisión "Hawking", que lo hizo acreedor a una nominación para los premios BAFTA.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Sherlock Holmes en la serie Sherlock de la BBC. También se le puede ver en "Star Trek: en la oscuridad"; "El quinto poder" y "12 años de esclavitud", filme donde se toca un tema sensible para su familia.

Las más recientes participaciones de Benedict Cumberbatch son en el Universo Marvel como Dr Strange.