Precio del dólar cierra en 18.63 pesos hoy

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.63 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.12% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este jueves en 19.07 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto al cierre del miércoles.

El peso es la segunda divisa más depreciada entre los principales cruces debido a la expectativa de que el Banco de México pudiera seguir recortando la tasa de interés. Hoy, se anunció un recorte a la tasa de interés de 25 puntos base a 7.75%, resaltando que cuatro de los cinco miembros votaron a favor del recorte, mientras que el subgobernador, Jonathan Heath, votó por mantener la tasa sin cambios en 8.00%.

Las únicas divisas que se deprecian frente al dólar fueron: la corona noruega con 0.39%, el peso mexicano con 0.12%, el ringgit de Malasia con 0.08%, el won surcoreano con 0.03%, la corona danesa con 0.03% y el euro con 0.02%.

Los mercados de capitales cerraron mixtos. En Wall Street el Dow Jones registró una pérdida de 0.57% y el S&P 500 mostró una caída de 0.08, mientras que el Nasdaq Composite registró una ganancia de 0.35%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.94%, debido a la expectativa de que el Banco de México continuará con sus recortes hacia el cierre del año, ligando tres sesiones al alza. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Walmex, con un alza de 6.29%; América Móvil, 5.11%; Cemex, 2.75%; Industrias Peñoles, 5.25%; y Grupo México, 1.27%.

En el mercado de materias primas el precio del petróleo WTI terminó en 63.88 dólares el barril, lo que significó una baja de 0.73% en la jornada. Por su parte, el precio del oro se ubicó en 3 mil 396 dólares la onza, con un aumento de 0.77%.