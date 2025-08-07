Premios Billboard Música Latina 2025: Celebración y Talentos Confirmados
Grandes artistas latinos se reunirán en la Semana Billboard Música Latina 2025 para compartir sus experiencias y talento.
Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Óscar Maydon, Pablo Alborán, Silvana Estrada, Xavi y Yami Safdie participarán en la Semana Billboard de la Música Latina (Billboard Latin Music Week) 2025.
Alofoke, Humberto “Humby” Viana, Julio Reyes Copello y Leo Rojas de Escuela de Nada también se darán cita en la semana que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.
Estos talentos se unirán a artistas previamente anunciados, que incluyen a Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Laura Pausini, Myke Towers y Ozuna.
Las entradas están a la venta en BillboardLatinMusicWeek.com.
Los participantes formarán parte de paneles exclusivos, presentaciones en vivo, mini conciertos y más. A continuación, la lista completa de los talentos confirmados:
Alofoke, Leo Rojas de Escuela de Nada, Molusco
Participarán en la primera edición del panel Power of Podcasters, destacando el creciente impacto de los podcasts en los medios de comunicación, la música y más allá.
Anuel AA
Artista principal de la presentación “En Vivo” que se llevará a cabo en Wynwood Marketplace.
Carín León
Confirmado para una conversación exclusiva 1:1 con Carín.
Ela Taubert, Silvana Estrada, Yami Safdie
Parte de The Women’s Panel: Global Rising, que destaca el talento diverso y las poderosas voces de artistas latinas pioneras.
Gloria Estefan, Emilio Estefan
La influyente pareja de la música latina está confirmada para una sesión de preguntas y respuestas.
Goyo, Humberto “Humby” Viana, Kapo, Ozuna, Venesti
Participarán en el Afrobeat Panel, destacando las raíces históricas del género y su creciente influencia en la música latina.
Grupo 5, Guaynaa
Participarán en el panel Cumbia and Tropical Music Explosion, presentado por Imagen & Mercadeo, que explorará la creciente influencia y expansión global del género.
Julio Reyes Copello, Pablo Alborán
El reconocido productor colombiano y el creador de éxitos español participarán en Making the Hit LIVE, donde demostrarán cómo crean un éxito, ofreciendo una mirada profunda al proceso creativo.
Laura Pausini
Confirmada para una sesión de preguntas y respuestas Icon Q&A.
Luis R. Conriquez, Óscar Maydon, Neton Vega, Xavi
Participarán en el panel The Future of Regional Mexican Music, donde se discutirá el alcance global del género y su éxito en las listas de popularidad.
Myke Towers
Participará en el panel Music & Sports.
La Semana Billboard de la Música Latina ha sido, durante más de tres décadas, una fuerza detrás de conversaciones impactantes y momentos significativos en el ámbito de la música latina, conectando a generaciones de artistas, líderes de la industria y fans por igual.
Concluirá con un concierto final de celebración. El programa completo y la lista de participantes se revelarán en las próximas semanas.
La Semana Billboard de la Música Latina coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el jueves 23 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.
