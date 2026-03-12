Presentan nuevo tráiler de Malcolm in the Middle 2026

CIUDAD DE MÉXICIO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- "Malcolm", interpretado por Frankie Muniz, lleva una vida tranquila: un trabajo que le gusta, una pareja y hasta una hija. Todo parece perfecto... hasta que recibe una inesperada invitación de su familiar. Esta es la premisa del nuevo adelanto de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", dado a conocer este jueves 12 de marzo.

El especial de cuatro capítulos, que se estrenará próximamente en Disney, reúne al elenco original: Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Justin Berfield como Reese, y Caleb Ellsworth-Clark reemplazando a Erik Per Sullivan como Dewey.

En la nueva etapa de la serie de los 2000, Malcolm deberá presentar a su novia e hija a su caótica familia. El personaje ha ocultado algunos detalles de su vida familiar a su pareja, mientras se celebra el aniversario de sus padres, Lois y Hal.

La dinámica entre los hermanos también es evidente, y tendrán que reconciliarse tras varios años distanciados.

@complexpop The first trailer for ´MALCOLM IN THE MIDDLE: LIFE´S STILL UNFAIR´ has arrived. Starring Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, & more. All four episodes of the revival premiere April 10, 2026 on Hulu and Hulu on Disney+. ? original sound - ComplexPop