Productor aclara por qué "El Burro" fue despedido

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Jorge "El Burro" Van Rankin contó a sus seguidores que tras 13 años conduciendo "Miembros al Aire" quedaba fuera del programa, las razones, dijo, no las conoce porque no se las dieron, sólo lo despidieron en un pasillo de Televisa, así lo relató en un video.

"El Burro" admitió que lamentaba la manera en la que se le habían dado las gracias, pues fue uno de los fundadores de este programa de Unicable:

"La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años", expresó.

Van Rankin lamentó no saber la razón por la que no estará más en este proyecto, pues asegura que no le han dado la cara ni le responden las llamadas; aclaró que por fortuna tiene otros trabajos y proyectos, y dijo entender que en ocasiones los despidos se dan sin que "los jefes estén enterados".

"Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ´sin yolanda marica´, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", finalizó.

Seguidores del conductor lamentaron que "El Burro" ya no vaya a estar presente en "Miembros al aire", muchos de ellos aseguraron que por él veían el programa.

"Es una gatada que en @televisa sigan corriendo así a la gente, después de 14 años de trabajo y te avisan en el pasillo que le llegues, en fin sin el Burrito va a estar de huevísima el programa", se lee.

----Aclaran la salida del "El Burro" Van Rankin

Lalo Suárez, productor de "Miembros al Aire" habló del despido de Jorge "El Burro" Van Rankin del programa, en entrevista para el programa de radio de Gustavo Adolfo Infante, prefirió no opinar sobre el video que Van Rankin compartirá en el que hablará de lo que estuvo detrás de su despido, Lalo Suárez puntualizó que se trató de cambios que la empresa le pidió que hiciera.

"No tengo ninguna opinión, esperemos a ver qué dice; me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, ¿no?, no pasa nada".

Sobre lo dicho por "El Burro" sobre que el despido fue en pleno "pasillo de Televisa San Ángel", el productor dijo que en efecto fue ahí porque no había un lugar más privado que ese, además, compartió que al final de la charla hubo un abrazo.

"A mí me pidieron hablar con él, yo hablé con él para verlo, el día anterior no pudo, ese día sí llegó aquí al foro, y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro hablar con él, nada más, eso fue tranquilo, abrazo y todo", contó.

Lalo Suárez concluyó diciendo que no sabía a qué se refería Van Rankin con que "no le contestaba el teléfono", si él fue quien buscó al conductor para hablar con él y comunicarle la decisión.

"No sé a qué se refiera con que no le contestan, yo lo estuve buscando para poder hablar con él, pero hasta ahí, no sé nada más".

Los seguidores del también llamado "Burrito", lamentaron la decisión: "Sin el @burrovan no tiene caso seguirlo viendo, lástima que valoren tan poco la experiencia y el trabajo pero existe el #Karma", se lee en uno de los comentarios que fueron limitados en la publicación; este jueves sería la última transmisión en la que aparecerá Jorge "El Burro" Van Rankin.