Robbie Williams se dice “vulnerable”

El cantante y compositor británico Robbie Williams asegura que no puede “dejar de ser vulnerable” tanto en su música como en su vida personal y ahora incluso en el cine gracias al estreno de ‘Better Man’, que sigue su historia.

“Soy vulnerable en cualquier lugar y en todas partes. No puedo dejar de serlo y de contarle a la gente lo que me pasa en la vida en el momento exacto en que me está pasando. No sé por qué es así y sólo sé que no puedo evitarlo”, dice el autor de ‘Rock DJ’.

Esa vulnerabilidad que abraza a sus 50 años es ahora la protagonista de una película dirigida por Michael Gracey (‘The Greatest Showman’) que llega a los cines el 25 de diciembre y retrata la caótica vida llena de excesos de Williams pero con una particularidad: el cantante es representado como un mono.