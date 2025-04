PUBLICARÁ ÁLBUMES INÉDITOS

NUEVA YORK. - Bruce Springsteen publicará el próximo 27 de junio siete álbumes inéditos grabados entre 1983 y 2018 que forman la caja ‘Tracks II: The Lost Albums’, continuación de ‘Tracks’, cuatro discos que lanzó en 1998.

‘Tracks II: The Lost Albums’ estará disponible en dos ediciones limitadas: una de 9 vinilos y otra de 7 CD. Y el mismo día saldrá a la venta ‘Lost and Found: Selections From The Lost Albums’, una selección de 20 temas en doble vinilo o CD, informó este jueves la discográfica Sony Music.

En total son 83 canciones, ente las que están los temas que compuso para la banda sonora de una película que nunca se llegó a rodar y que conforman el álbum ‘Fairthless’.

LA Garage Sesions ‘83’, ‘Streets of Philadelphia Sessions’ ‘Somewhere North of Nashville’ ‘Inyo’ ‘Twilight Hours’ y ‘Perfect World’ son los otros seis álbumes que componen este lanzamiento.

Unos discos que van desde el country de ‘Somewhere North of Nashville’ a las historias fronterizas de ‘Inyo’, el sonido de orquesta noir de mediados de siglo de ‘Twilight Hours’, exploraciones con medios antiguos de la época de los míticos discos ‘Nebraska’ y ‘Born in the U.S.A.’ en ‘LA Garage Sessions ‘83’ y todo el material que no vio la luz de ‘Streets of Philadelphia Sessions’.

Cada disco tendrá su propio diseño, con un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo e incluirá notas sobre cada álbum del ensayista Erik Flannigan y una introducción de Springsteen.

“’The Lost Albums’ eran discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de ser mezclados y no publicados. He tocado esta música para mí y a menudo para amigos íntimos durante años”, explica el boss en el comunicado.

Además, Bruce Springsteen ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que habla de este proyecto. “A menudo leía sobre mí mismo en los noventa como si hubiera sido algo parecido a un periodo perdido. Pero en realidad estaba trabajando todo el tiempo”, asegura el cantante.

“Durante la pandemia lo que hice fue acabar todo lo que tenía en mi recámara”, agrega el cantante de Nueva Jersey.

Como adelanto, este jueves se ha lanzado el primer tema, ‘Rain In The River’, que pertenece al álbum ‘Perfect World’.