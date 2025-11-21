¿Puede el reggaetón mexa volverse un fenómeno global?

En el marco de la séptima edición del Coca-Cola Flow Fest, los artistas del reggaetón mexicano Cachirula y Loojanparticiparon este viernes en un conversatorio junto al escritor y periodista Pablito Wilson, autor del libro "Reggaetón: una revolución latina". La charla abordó la evolución del género urbano, su carga sexual y la tensión que genera entre públicos más conservadores.

Durante la conversación, Cachirula defendió que las letras explícitas son parte del ADN del reggaetón y representan una forma de libertad artística.



"El tono del reggaetón siempre es disruptivo y libre... es parte de lo que representa nuestra generación", señaló. Para la intérprete, ser mujer en un género históricamente dominado por hombres es un reto, pero también un espacio de orgullo.

"La gente sigue peleada con el tabú de la sexualidad... pero cada vez somos más mujeres seguras de nuestra música", afirmó.

Loojan coincidió en que el reggaetón mexa es un movimiento joven que expresa lo que muchos no se atreven a decir.



"Esto es un grito de libertad... Somos lo que mucha gente quisiera decir", sostuvo. Aunque sus letras son explícitas, aclaró que no corresponde a los artistas educar a las nuevas generaciones: "Yo soy responsable de la educación de mi hija, no el reggaetón".

El periodista Pablito Wilson destacó que el reggaetón mexicano tiene potencial para crecer internacionalmente gracias a su audacia. "En un mundo conservador, el reggaetón mexa es de las pocas cosas que nos puede salvar de eso", dijo, al considerar que algunos artistas del movimiento podrían alcanzar talla global.

El Flow Fest se celebrará este sábado y domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel encabezado por Don Omar, J Balvin, Nicky Jam, Myke Towers y Wisin, además de la participación del talento local.