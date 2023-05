Qué es el "dharma" y por qué Yolanda Andrade lo mencionó

A-AA+

Yolanda Andrade aclaró los rumores sobre su estado de salud ante los medios. La presentadora se mantuvo fuera del ojo público luego de ingresar a una clínica por aneurisma, y no por una recaída alcohólica como tanto se especulaba.

Durante una entrevista para el matutino "Sale el Sol", la famosa compartió los motivos por los que se ausentó en los últimos días. "He estado en tratamiento, no puedo trabajar, quiero descansar", dijo a los reporteros entre lágrimas.

La conductora fue cuestionada por el polémico tuit que publicó Verónica Castro, en el que la actriz de 70 años aseguró que la crisis de salud de Andrade surgió por un karma.

Ante la prensa, Andrade respondió al mensaje y aseguró que "también existe el dharma". Y es que Castro publicó el mensaje luego de que se dio a conocer que Yolanda había estado internada.

"Sí, pero también está el dharma. Si tienes conocimiento del Karma, también debes tener conocimiento del dharma y vamos a practicar el dharma, ¿no?, con amor", señaló la originaria de Sinaloa.

Dharma significa "protección" en el budismo. De acuerdo con la doctrina espiritual, mediante las enseñanzas de Buda los creyentes se protegen del sufrimiento, el cual tiene su origen en la ignorancia y falta de sabiduría.

El dharma sostiene a los budistas con firmeza y les impide caer en estados de existencia inferiores y desafortunados, los cuales provocan el sufrimiento y son la raíz de sus problemas.

Así pues, dicha doctrina invita a las personas a observar de forma realista a la mente y a todo lo que se experimenta. No exige la creencia en un dios o dioses, sino que se basa en la lógica.

Por el contrario, en el budismo el karma devuelve las malas acciones y puede ser negativo o positivo. Mientras que el al dharma, o bien, a la "Ley Divina", se encamina a recibir lo positivo cargado de amor.