¿Qué estrena Netflix en abril?

Netflix ya presentó su nuevo catálogo para el mes de abril, que llegará con relaciones románticas, personajes que regresan al pasado y mundos reales o fantásticos. El catálogo del mes cruza romance, nostalgia, acción y documental, así que conoce los nuevos títulos que te van a mantener frente a tu televisor.

El 1 de abril llega la cuarta temporada de "Amor en el espectro", una serie documental que sigue a personas dentro del espectro autista en su búsqueda de pareja, con un enfoque íntimo y sin artificios.

Un día después, el 2 de abril, "Besos, Kitty" estrena su tercera temporada, llevando a su protagonista a un último año escolar donde los secretos y los conflictos emocionales pesan tanto como el romance.

En paralelo, el catálogo suma acción con "Sabuesos: Temporada 2" (3 de abril), donde dos boxeadores enfrentan a una red criminal ligada a peleas ilegales.

El 16 de abril llegan "Bronca: Temporada 2" y "Diente de león", esta última ambientada en una agencia del más allá donde los muertos buscan encontrar paz.

El 23 de abril destaca por el regreso al universo de Hawkins con "Stranger Things: Relatos del 85", una expansión de la historia original situada en el invierno de 1985, además del estreno de "Una nueva jugada: Temporada 2".

Hacia el cierre del mes, "Hombre en llamas" (30 de abril) presenta la historia de un exmercenario marcado por la violencia, adaptada de las novelas de A.J. Quinnell.

El 1 de abril llegan "El último gigante" y "Comer, rezar, ladrar", dos historias que, desde registros distintos, exploran vínculos familiares y procesos personales.

El 9 de abril se incorpora "Ni idea", comedia juvenil centrada en la vida social y sentimental en una escuela de Beverly Hills, mientras que el 10 de abril apuesta por la tensión con "Embestida", donde un desastre natural desata una lucha por sobrevivir entre tiburones.

A mitad de mes, "Compañeras de cuarto" (17 de abril) plantea una convivencia que se transforma en conflicto, y el 19 de abril regresa "El club de la pelea", uno de los títulos más reconocidos del cine contemporáneo.

El cierre incluye thrillers como "Ápex" (24 de abril), sobre una mujer atrapada en un juego mortal, y "Me llamo Agneta" (29 de abril), que se mueve hacia el terreno del renacimiento personal en un entorno rural.

El 3 de abril se estrena "La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson", centrada en el asesinato de la ciclista profesional.

El 8 de abril llega "Confía en mí: El falso profeta", donde una cineasta se infiltra en una secta para evidenciar sus prácticas.

También hay espacio para el deporte con "Ronaldinho" (16 de abril), serie que repasa la carrera del futbolista brasileño, y para la naturaleza con "Una historia de gorilas contada por David Attenborough" (17 de abril).

En vivo, la plataforma refuerza su apuesta con eventos como la pelea entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov (11 de abril), "WrestleMania 2026" (18 de abril) y el espectáculo mexicano "Supernova: Génesis" (26 de abril), que mezcla boxeo con entretenimiento.