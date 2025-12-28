¿Qué ha sido de la actriz Melissa Barrera?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Luego de haber sido despedida de "Scream 7", cinta que está siendo boicoteada por los fans, Melissa Barrera ha sabido continuar con su carrera, primero en un thriller junto a John Travolta y ahora brillando en la pantalla chica de la mano de "The copenhagen test", una serie que te hará dudar de ti mismo.

La actriz mexicana fue excluida de la franquicia de terror luego de mostrar su postura pro Palestina, hace un par de años, cuando el conflicto con Israel comenzó a escalar en intensidad, provocando que Spyglass Media Group considerará esto como un discurso de odio y prescindiera de sus servicios.

Barrera dijo en Instagram que Palestina es un "país colonizado" y acusó a las fuerzas israelíes de "genocidio y limpieza étnica", siendo aplaudida por miles de seguidores y respaldada por Jenna Ortega quien abandonó el proyecto.

Ahora, con el lanzamiento del trailer oficial de "Scream 7", hace unas semanas, varios fans han optado por no verlo e incluso abandonar la saga, que señalan, terminó en la entrega anterior por la falta de Melissa y Ortega, animando al resto del mundo a apoyar a la mexicana en su nuevo proyecto.

Ante esto y con el estreno de "The Copenhagen test", serie original de Peacock, Barrera ofreció una entrevista a "Deadline", donde hablan de su personaje, pero también agradecer a sus fans por el apoyo que le han mostrado tras su despido de la saga.

"Obviamente, tener apoyo siempre se siente genial, y estoy muy agradecido por el amor que se me ha mostrado, y por el apoyo y las nuevas personas que han llegado a mi vida, y que ahora están apoyando las otras cosas que estoy haciendo y que están tratando, creo que a su manera, de levantarme. Entonces, honestamente, eso se siente muy bien", dice.

¿De qué trata "The copenhagen test", la nueva serie de Melissa Barrera y dónde verla?

La nueva serie en la que participa Melissa Barrera presenta una pregunta interesante: ¿qué pasaría si hackean tu cerebro?, esto le sucede a Alexander Hale, un analista de inteligencia que debe demostrar su lealtad y mantenerse vivo hasta descubrir al culpable.

El personaje al que da vida Simu Liu, pasará las siguientes 24 horas tratando de no ser descubierto, pero todo se complica con la llegada de Michelle, el papel de la mexicana que podría ser un interés amoroso real o una agente contratada para capturarlo.

Por ahora la serie solamente se puede ver en Peacock, por lo que los fans mexicanos de Melissa Barrera que quieran disfrutar de su interpretación en "The Copenhagen test" tendrán que esperar a que otra plataforma la traiga a territorio nacional.