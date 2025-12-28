logo pulso
Camerino

Drake y Robe recrean tacos de espagueti

Por El Universal

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Drake y Robe recrean tacos de espagueti

Entre las figuras más destacadas de Nickelodeon, Drake Bell se volvió el actor favorito de muchas personas que crecieron viendo la programación del canal infantil, pues marcó a toda una generación con series como "Drake & Josh", "iCarly", "Victorious" y "Big Time Rush".

Por este motivo, el video mas reciente del creador de contenido Robe Grill causó furor en redes sociales al invitar a Drake Bell y, como ya es su costumbre, juntos cocinaron uno de los platillos más icónicos de Nickelodeon: Tacos de Espagueti.

Con tan solo un día en plataformas digitales, el clip donde aparece el influencer junto a Drake Bell se volvió tendencia por recrear los Tacos de Espagueti, platillo que aparece en la serie iCarly.

Con la clásica receta para cocer la pasta, Robe Grill le dio un giro a la salsa boloñesa para acompañar el spaghetti, agregando un corte Rib Eye y añadiendo un toque crujiente en la tortilla metiéndola al horno por unos minutos.. 

