Qué saber sobre la Met Gala 2026

Los amantes de la moda ya lo sabían: "La moda es arte". Pero ¿cómo interpretarán los invitados de la Met Gala ese código de vestimenta en la extravagancia de este año?

El tema del año pasado, "Tailored For You" ("Hecho a tu medida"), dio lugar a muchos trajes estupendos; el de este año promete producir atuendos verdaderamente llamativos cuando los invitados suban los famosos escalones alfombrados el 4 de mayo. Como siempre, el código de vestimenta se inspira en la exposición de primavera del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. "Costume Art" ("Arte del vestuario") emparejará unos 200 objetos de arte con 200 prendas para destacar la conexión entre la moda y el arte a través de los siglos.

Estas son algunas cosas clave que hay que saber a medida que se acerca la noche más importante de la moda:

¿Cuándo es la Met Gala?

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Como siempre, el primer lunes de mayo.

¿Qué es exactamente la Met Gala?

Es una recaudación de fondos para el Instituto del Vestido, el único departamento del Met que se autofinancia, y es enorme. El año pasado, la velada recaudó una cifra récord de más de 31 millones de dólares.

¿Quiénes son los anfitriones?

Nada menos que Beyoncé, una invitada habitual de la gala, es copresidenta, acompañada por Nicole Kidman, la campeona de tenis Venus Williams y quien lo dirige todo, Anna Wintour, de Vogue. También hay un "comité anfitrión" presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la cineasta Zoë Kravitz, e integrado por nombres que van desde Sabrina Carpenter y Teyana Taylor hasta Lena Dunham y Misty Copeland.

Pero los nombres que generan más conversación son...

Un comunicado de prensa del Met en febrero señaló: "La exposición y el evento benéfico son posibles gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos". Lo intentamos, pero el museo no dirá cuánto están aportando el fundador de Amazon y su esposa, como patrocinadores principales y presidentes honorarios. La protesta contra su participación ha venido de un grupo activista llamado Everyone Hates Elon, que publicó un video en Instagram de miembros interviniendo vitrinas de exhibición del metro para colocar mensajes contra los multimillonarios.

¿Quién NO estará allí?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumió el cargo con una plataforma centrada en la asequibilidad, comentó al medio local Hell Gate que no asistirá. Entre los alcaldes de Nueva York anteriores que han asistido está Eric Adams, quien en 2022 llevó un esmoquin con las palabras "End Gun Violence" ("Poner fin a la violencia armada") en la espalda.

¿Hay algo nuevo este año?

Sí, nuevas instalaciones. "Costume Art" inaugurará las galerías Conde M. Nast, creadas a partir de lo que antes era la tienda del museo y que ocupan casi 12.000 pies cuadrados (1.115 metros cuadrados) junto al Gran Salón del museo.

Además de darle a la moda un espacio de exhibición más grandioso, esto significa que los invitados de la gala ahora pueden pasear fácilmente entre la muestra y la cena en el Templo de Dendur. De una manera más duradera, evitará que se formen largas filas serpenteantes en otras partes del museo una vez que la exposición abra al público el 10 de mayo.

Hasta los maniquíes son nuevos

A pesar de la prominencia de las formas corporales clásicas a lo largo de la historia del arte, el curador Andrew Bolton se ha asegurado de que haya un elemento de positividad corporal en su exposición, con secciones sobre tipos de cuerpo ignorados durante mucho tiempo en el arte: el cuerpo corpulento, por ejemplo, y el cuerpo con discapacidad. Y ha añadido 25 maniquíes nuevos que reflejan estos tipos de cuerpo. Nueve personas reales, entre ellas la activista por la discapacidad Sinéad Burke y la música Yseult, permitieron que sus cuerpos fueran escaneados digitalmente para los maniquíes, que además tendrán superficies de acero pulido tipo espejo para que los visitantes puedan verse a sí mismos.

¿Desde cuándo se hace la gala?

La Met Gala comenzó en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad de Manhattan, celebrada en distintos lugares como el Waldorf Astoria y el Rainbow Room. Pasaron muchos años antes de que se convirtiera en un evento global y en una de las noches con más estrellas del año.

¿Cualquiera puede comprar una entrada para la Met Gala?

No. Hay que ser lo bastante rico, famoso o poderoso como para recibir una invitación.

Si tuviera una, ¿cuánto costaría?

Las entradas individuales cuestan 100.000 dólares, y una mesa para 10 empieza en 350.000 dólares. En total habrá aproximadamente 400 invitados.

¿Cómo pasan la velada los invitados?

Después de la alfombra, los invitados entran al museo, se registran (¡y les colocan pegatinas sobre las cámaras de sus teléfonos!) y pasan junto a un enorme arreglo floral en el vestíbulo del museo. A menudo hay una orquesta tocando.

Tras pasar por la fila de recepción, todos se dirigen ya sea a los cócteles o a la exposición. Luego, a la cena. Para el plato principal, la mayoría de los invitados que llegan tarde han logrado aparecer, pero no todos. Algunos incluso esperan hasta el postre.

Y, aun así, en ocasiones verás a uno o dos invitados irse antes de que siquiera empiece la cena. Deben tener una fiesta posterior REALMENTE buena a la que asistir.