¿Qué ver?: Entre música y futbol con Michael y La familia del barrio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Esta es la semana del

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" y arrancan las cintas con temática futbolera, aprovechando que en dos meses se realizará la Copa del Mundo en México.LadeJackson, "El", es laimprescindible del año. Y lo más seguro es que pueda repetirse elde "" de, en donde los números de taquilla fueron incrementándose conforme pasaban los días en cines.Al igual que aquella, la nueva película ha sido odiada por la llamada, pero que en su mayoría ha estado conforme con la actuación de, sobrino de, como en su momento lo dijeron de, quien se puso en la piel de "Freddy Mercury".Y cada que launa película, else invierte en el. Difícilmente han coincidido a lo largo de la historia."Si bien lasde la película resultan impactantes, elreduce ala una figura inspiradora sin mayor trascendencia.logra captar con credibilidad la voz aguda y el carácter alegre de", sentencia Screen Daily."No es que ninguna de estassea inexacta. Es solo que se quedan tan cortas para abarcar laque apenas capturan la esencia deJackson", apunta porsu parte TIME.Y "" va más allá, recordando que es unaporque no se muestra eldel intérprete de "Thriller"."Ni siquiera indirectamente, lasy tristezas que marcaron su. No hace falta dramatizar estas cosas; al menos se deberían reconocer o insinuar", considera.¿Qué ha dicho la, hermana de, rompió encuando vio el filme que estrena este jueves en salas."No me lo podía creer, pensaba que estaba viendo a mi hermano, pero era"", contó., hijo del cantante, también reaccionó positivamente: "Estoy emocionado de que el mundo vea esto. Estoy muyde todos los involucrados, pero de nadie como".Pero, hija menor de, no está contenta por lo que llamóde la historia de su padre."Hay muchas inexactitud y mentiras descaradas. Al final eso no me convence, no me gusta la, hablé y no me escucharon", expresó.Laes de la más esperadas y tienen razón, porque se oirán y verándecomo "I'll be there", "Don´t stop ´til you get enough", "Thriller", "Billie Jean" y "Bad".: LA MALDICIÓN DEL QUINTO PARTIDO"que retoma a los personajes creados hace 22 años, pero ahora en, El Abuelo y El Noruego han decidido hacer que la Selección de México avance al quinto partido a toda costa, incluso secuestrando a un árbitro.Al igual que lano faltan las, pero eso sí, en menor escala que la serie justo para hacerla lo más "" posible."La historia comienza con el Abuelo en 1994, donde enoja, patalea y dice cosas que todos pensamos.está chiquito aún, pero conforme pasan los años va ocurriendo que México no pasa más allá de lo de siempre, ya duele y entonces ahora harán lo que sea para que por fin lo haga", cuenta Sergio "Teco" Lebrija,del largometraje.Es lade "", pues ya existe una disponible enen la que los personajes viajan a 1810 y conocen a los históricos Miguel Hidalgo y José María Morelos.En esta aparecen como sorpresa algunos, así como alguna mascota de un mundial que muchos reconocerán.