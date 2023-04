Quejas y abucheos en último concierto de Luis Miguel en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Luis Miguel sorprendió a sus fans con el anuncio de una gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica tras cinco años fuera de los escenarios. Las últimas presentaciones de "El Sol", como lo apodan sus fans, dejaron mal sabor de boca entre sus seguidores, quienes incluso llegaron a pedir el reembolso de sus entradas.

El pasado 19 de abril, día que cumplió 53 años, Luis Miguel aprovechó para anunciar las fechas de sus conciertos. La gira de este 2023 está prevista para arrancar el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina y concluir el 17 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, en México.

Pese a la desazón que dejaron sus últimas presentaciones en el Auditorio Nacional, en México, el anuncio del Tour 2023 generó gran expectativa entre los seguidores del cantante, quienes desde temprana hora pidieron nuevas fechas de conciertos.

La última gira que Luis Miguel realizó llevó por nombre México Por Siempre y en ella incluía temas de su disco homónimo. La gira arrancó el 21 de febrero de 2018 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, lugar al que regresó en múltiples ocasiones ese año.

También se presentó en recintos de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, León, Toluca, Torreón, Culiacán, Veracruz, Ensenada, Mérida y Cancún, entre otras ciudades de México.

La gira también contempló conciertos en Estados Unidos y España. Mientras que en 2019 llevó su gira hacia Centroamérica y Sudamérica.

¿Cuándo fue el último concierto de Luis Miguel en CDMX?

El último concierto que Luis Miguel ofreció en Ciudad de México en 2028 ocurrió el 10 de diciembre en el Auditorio Nacional, una experiencia que habría resultado "decepcionante" para sus fans quienes no dudaron en solicitar el reembolso a través de redes sociales.

En mensajes aún disponibles a consulta en Twitter, es posible observar los reclamos que usuarios realizaron a Ticketmaster para solicitar el reembolso de sus boletos del 10 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, esa no fue la única fecha que los fans notaron a un Luis Miguel con problemas sobre el escenario. De acuerdo con el programa Ventanenado, en los conciertos de noviembre de 2018, los fans también denunciaron que el cantante se había presentado borracho y no le era posible recordar la letra de sus temas.

Además, indicaron que éste abandonaba el escenario por lapsos de varios minutos, pese a que se presentaba al escenario con más de una hora de retraso.

En distintas fechas fue abucheado por sus fans, algunos de los cuales prefirieron abandonar el recinto cuando aún no acababa el concierto.

Los reclamos de reembolso de boletos, y los videos de redes sociales que exhibían a un Luis Miguel que no conectaba con el público ni con su música quedaron en el olvido. Este 2023 los fans están ansiosos por ver brillar a "El Sol".