¿Quién es Josh Freese, el nuevo baterista de Foo Fighters?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La banda de rock Foo Fighters sufrió un duro golpe en 2022, cuando durante una gira por Colombia, su baterista Taylor Hawkins fue encontrado sin vida en su cuarto de hotel. Los exámenes forenses encontraron que, dentro del cuerpo del músico había restos de varias sustancias, los cuales habrían causado su muerte.

El grupo suspendió el resto de sus presentaciones y se hundieron en un profundo luto, pues más que perder a un integrante, despidieron a un hermano, incluso, realizaron varios homenajes a su memoria; sin embargo, semanas atrás, dieron a conocer que continuarían con su camino en la música, pues así es como Hawkins lo hubiera querido; aunque no dieron más detalles al respecto.

Ahora, a casi un año del suceso, la agrupación ha vuelto a recuperar su fuerza, es por ello que con una emotiva presentación vía streaming, dieron a conocer una nueva etapa en su historia en la que incluyen a un nuevo baterista: Josh Freese.

La noticia fue dada a conocer en redes sociales el Preparing Music for Concerts, un concierto online que ofreció la banda la tarde de este domingo 21 de mayo. Antes de su actuación, Dave Grohl y compañía realizaron un pequeño sketch para despistar a sus seguidores, en el que aparecieron diferentes músicos como Tommy Lee y Chad Smith, insinuando que podrían ocupar el lugar de Hawkins.

Sin embargo, en cierto momento aparece Freese, para preguntarle a sus compañeros si ya era momento de iniciar la presentación, ya que él estaba listo para tocar.

El legado de Taylor Hawkins, para la tranquilidad de todos sus seguidores ha quedado en buenas manos, pues Freese tiene una larga trayectoria en el rock internacional.

Originario de Florida; el también compositor de 50 años ha formado parte de grandes bandas a lo largo de su carrera como Nine Inch Nails y los Guns N' Roses. Además, trabaja como baterista de estudio para The Offspring desde 2003 y fue el reemplazo temporal de Zac Farro tras su salida de Paramore.Como era de esperarse las reacciones de los seguidores de los Foo Fighters no se hicieron esperar y en su mayoría dieron la bienvenida a Freese, aunque también destacaron que el lugar que dejó Hawkins será sumamente difícil de llenar."Bienvenido Josh", "Bienvenido Josh, Taylor estaría muy orgulloso", "Bienvenido a bordo, excelente elección", "Te extrañamos Taylor", "Gracias por esto chicos, estamos ansiosos se verlos de nuevo", "Taylor jamás tendrá un remplazo, pero sabemos que Josh traer a un nuevo estilo a la banda. Bienvenido a la familia Foo", "Estoy llorando, pero seguramente Taylor lo aprobaría", son algunos comentarios que se pueden leer.