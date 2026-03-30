¿Quién es la influencer que fue secuestrada en Culiacán?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La

y repostera

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fuepor hombres armados la tarde del pasado domingo 29 de marzo en la parte norponiente deDe acuerdo con la ficha de búsqueda de lade Sinaloa,fueen un domicilio ubicado enSegún los datos que se tienen, la joven dede edad, se encontraba en uno de sus negocios de repostería, ubicado cerca del, de donde fue sacada a la fuerza por los hombres encapuchados y subida a una camioneta de color gris.-----¿Quién es, mejor conocida en redes como Carmiña Salazar, es una joven mexicana repostera ydeque vive enEs dueña de la repostería "", mediante el cual vende cupcakes, fresas con crema, pasteles personalizados y una variedad de panes y postres.Promociona su emprendimiento a través de redes sociales como, donde la cuenta de la repostería acumula casiEmpezó suen, subiendo al canal también llamado "" una variedad de. A partir del 2020 comenzó a publicar, compartiendo blogs de convivencias con sus hijos, entre otros. Su último video fue publicado en 2023 y en él, lacontó a sus suscriptores sobre su experiencia con la manga gástrica.Según su perfil personal de, también esy tieneTienea quienes ha llegado a compartir en sus redes cuando sube fotos con los pasteles que les preparó por sus cumpleaños, sin embargo, dedica su cuenta principalmente a su