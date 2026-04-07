¿Quién es Steff Loaiza?; hermana de Kimberly Loaiza desata polémica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).-

(reconocida en el entorno digital como Steff Loaiza) atraviesa uno de los momentos más complejos de su

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. A sus 20 años, la creadora de contenido nacida en Mazatlán, Sinaloa, ha pasado de ser una colaboradora recurrente en los videos de su hermana, Kimberly Loaiza, a protagonizar un cisma mediático sin precedentes.Con unaque supera los 4.9 millones de seguidores en. Su perfil se distingue por uny una estética más reservada que la de su hermana mayor.Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por la, especialmente debido a lascon su cuñado, el también influencerEl crecimiento de Steff Loaiza en plataformas como(donde sus contenidos suelen alcanzar cifras virales) responde a una. A diferencia del tono familiar y maternal que predomina en el canal de Kimberly, Steff ha optado por un enfoque más cercano al modelaje, música y al estilo de vida "aesthetic".El éxito de Steff no es una coincidencia. Según elde Influencia (IMH), la joven ha sabido capitalizar la atención derivada del conflicto para reafirmar su propia voz. En sus publicaciones más recientes (donde las frases dey autonomía son una constante), Steff proyecta una imagen deLa atribución de este crecimiento se debe a que una parte considerable de lase identifica con sufuera de la sombra de una figura tan dominante como lo es Kimberly Loaiza.La trayectoria dese consolida como un caso de estudio sobre la transición de "familiar de una estrella" a "". Según especialistas de la(IDMA), eles el catalizador que Steff necesitaba para demostrar que su relevancia no depende de un apellido compartido o de una estructura corporativa externa.La evolución de sussugiere que, independientemente de la reconciliación familiar, el mercado ya la reconoce como una entidad comercial independiente y de alto valor en el