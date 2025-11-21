¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

La revista GQ México celebró una nueva edición de los Men of the Year (Hombres del Año), galardones que reconocen a personalidades cuyo trabajo ha dejado huella en el cine, la música, la cultura, el arte, el deporte y la ciencia, tanto en México como a nivel internacional.

Entre los premiados destacaron Maluma, Belinda, Cazzu, Diego Luna, Alberto Guerra y Robinson Canó, figuras que desfilaron —o fueron esperadas— en la alfombra roja instalada en el Antiguo Hotel Reforma, en el centro de la Ciudad de México.

El equipo editorial de GQ, encabezado por su Head of Editorial Content, fue el encargado de seleccionar a los homenajeados tras evaluar su impacto, relevancia, trayectoria y el mensaje que sus proyectos envían a la sociedad.

Un dress code marcado por el rojo

La temática de la noche giró en torno a la sastrería con acentos en color rojo, elegido para simbolizar pasión, entrega e identidad. Las celebridades interpretaron el código de diversas maneras, desde detalles sutiles hasta looks completamente monocromáticos.

Una amplia lista de luminarias posó ante las cámaras: Zuria Vega, Regina Blandón, Marimar Vega, Cassandra Sánchez Navarro, Andrés Baida, Alessandra Rojo de la Vega, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, Michael Ronda, Eduin Caz, Santa Fe Klan, Lele Pons, Mía Rubín, Galilea Montijo, Arcángel y Alana Flores, entre otras.

El actor Alberto Guerra, uno de los primeros en llegar, saludó brevemente y evitó entrevistas. El beisbolista Robinson Canó, en cambio, se mostró sonriente y agradecido.

La argentina Cazzu, conocida como la "Jefa del trap", fue una de las presencias más esperadas; se detuvo poco tiempo, pero expresó sentirse honrada con el reconocimiento.

Maluma tuvo una aparición breve, posando apenas unos segundos debido a la multitud.

Belinda, quien vive un año de renovación artística con el lanzamiento de Indómita, recorrió la alfombra luciendo un vestido rojo brillante. No atendió preguntas de prensa, en previsión de cuestionamientos sobre la querella con Lupillo Rivera.

Diego Luna, Hombre del Año

Aunque no pasó por la alfombra, Diego Luna asistió para recibir uno de los reconocimientos principales. Su distinción llega tras un periodo notable:

su nominación al Globo de Oro por La Máquina,

el estreno de la temporada final de Andor ,

la ovación en Venecia para En el camino,

y su regreso a la dirección cinematográfica .





