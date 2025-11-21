logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

Belinda, Maluma, Cazzu y Diego Luna encabezaron la gala en CDMX.

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 10:12 p.m.
A
Gala Men of the Year 2025.

Gala Men of the Year 2025.

La revista GQ México celebró una nueva edición de los Men of the Year (Hombres del Año), galardones que reconocen a personalidades cuyo trabajo ha dejado huella en el cine, la música, la cultura, el arte, el deporte y la ciencia, tanto en México como a nivel internacional.

LEA TAMBIÉN

La polémica que marcó el camino de Fátima Bosch antes de ganar Miss Universo 2025

La mexicana denunció discriminación del director de Miss Universe Tailandia

Entre los premiados destacaron MalumaBelindaCazzuDiego LunaAlberto Guerra y Robinson Canó, figuras que desfilaron —o fueron esperadas— en la alfombra roja instalada en el Antiguo Hotel Reforma, en el centro de la Ciudad de México.

El equipo editorial de GQ, encabezado por su Head of Editorial Content, fue el encargado de seleccionar a los homenajeados tras evaluar su impacto, relevancia, trayectoria y el mensaje que sus proyectos envían a la sociedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Un dress code marcado por el rojo

La temática de la noche giró en torno a la sastrería con acentos en color rojo, elegido para simbolizar pasión, entrega e identidad. Las celebridades interpretaron el código de diversas maneras, desde detalles sutiles hasta looks completamente monocromáticos.

Una amplia lista de luminarias posó ante las cámaras: Zuria VegaRegina BlandónMarimar VegaCassandra Sánchez NavarroAndrés BaidaAlessandra Rojo de la Vega, el boxeador Saúl "Canelo" ÁlvarezMichael RondaEduin CazSanta Fe KlanLele PonsMía RubínGalilea MontijoArcángel y Alana Flores, entre otras.

El actor Alberto Guerra, uno de los primeros en llegar, saludó brevemente y evitó entrevistas. El beisbolista Robinson Canó, en cambio, se mostró sonriente y agradecido.
La argentina Cazzu, conocida como la "Jefa del trap", fue una de las presencias más esperadas; se detuvo poco tiempo, pero expresó sentirse honrada con el reconocimiento.

Maluma tuvo una aparición breve, posando apenas unos segundos debido a la multitud.
Belinda, quien vive un año de renovación artística con el lanzamiento de Indómita, recorrió la alfombra luciendo un vestido rojo brillante. No atendió preguntas de prensa, en previsión de cuestionamientos sobre la querella con Lupillo Rivera.

LEA TAMBIÉN

Sia y Belinda sorprenden con nueva versión de "Snowman" rumbo a la Navidad 2025

La colaboración revive su vínculo creativo de hace casi 20 años y presenta un remix que mezcla el estilo emotivo de Sia

Diego Luna, Hombre del Año

Aunque no pasó por la alfombra, Diego Luna asistió para recibir uno de los reconocimientos principales. Su distinción llega tras un periodo notable:

  • su nominación al Globo de Oro por La Máquina,

  • el estreno de la temporada final de Andor,

  • la ovación en Venecia para En el camino,

    • y su regreso a la dirección cinematográfica.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?
¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

SLP

El Universal

Belinda, Maluma, Cazzu y Diego Luna encabezaron la gala en CDMX.

¿Puede el reggaetón mexa volverse un fenómeno global?
¿Puede el reggaetón mexa volverse un fenómeno global?

¿Puede el reggaetón mexa volverse un fenómeno global?

SLP

El Universal

Los artistas aseguran que la sexualidad en sus letras es expresión, no incitación.

Rumer Willis comparte cómo evoluciona la salud de su padre Bruce Willis
Rumer Willis comparte cómo evoluciona la salud de su padre Bruce Willis

Rumer Willis comparte cómo evoluciona la salud de su padre Bruce Willis

SLP

El Universal

La familia explica cómo enfrenta el actor la evolución de su demencia frontotemporal.

Película mexicana No nos moverán avanza en camino a los Oscar
Película mexicana No nos moverán avanza en camino a los Oscar

Película mexicana 'No nos moverán' avanza en camino a los Oscar

SLP

El Universal

México destaca en la categoría de Largometraje Internacional con 'No nos moverán' en la lista preliminar de nominados al Oscar.