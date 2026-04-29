Rachel Zegler llevará Evita a Broadway en 2027: oportunidad única
El reestreno de Evita en Broadway se anuncia para 2027, con dirección de Jamie Lloyd y protagonismo de Rachel Zegler.
NUEVA YORK (AP) — Rachel Zegler, recién salida de su triunfal paso por Londres como Eva Perón, llevará a su primera dama argentina a Broadway.
Reestreno de Evita en Broadway confirmado para 2027
El reestreno, dirigido por Jamie Lloyd, se presentará en un teatro que se confirmará en la primavera de 2027, dijeron los productores el miércoles. El musical trata sobre la mordaz intersección entre la política y el mundo del espectáculo.
"Interpretar el brillante espectáculo de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en Londres fue un sueño hecho realidad, pero poder asociarme una vez más con Jamie para llevar ´Evita´ a Broadway es una oportunidad única en la vida", dijo Zegler en un comunicado. "Me muero de ganas de actuar en mi hogar, Nueva York".
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Reconocimientos y formato innovador en la puesta en escena
Zegler ganó el Premio Olivier a la mejor actriz en un musical a principios de este mes. Recibió mucha atención por interpretar la canción "Don´t Cry For Me, Argentina" en un balcón exterior, atrayendo a grandes multitudes a la calle cada noche mientras los asistentes dentro del teatro miraban en pantallas. Lloyd hizo algo similar con su reestreno de "Sunset Boulevard", colocando al actor Tom Francis fuera del teatro cada noche.
"Evita" comenzó como un álbum conceptual de ópera rock y llegó a Broadway en 1979, protagonizada por Patti LuPone y Mandy Patinkin. Fue repuesta en 2012 con Elena Roger y Ricky Martin, y fue nominada al Tony a la mejor reposición.
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