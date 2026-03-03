Radiohead exige a ICE retirar su música de video antimigrante
La banda británica pidió eliminar un video de ICE que usa su canción
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).-Radiohead se suma a la lista de artistas que han arremetido contra
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
el gobierno estadounidense por el uso, sin autorización, de su música.
Hace unos días, la banda se lanzó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) luego de que publicaran un video en sus redes sociales donde utilizaban una versión coral del tema "Let Down".
En el clip se muestran imágenes de supuestas víctimas de violencia atribuida a inmigrantes, además es acompañado por un mensaje a favor del discurso antimigrante de Donald Trump:
"Miles de familias estadounidenses han sido destrozadas debido a la violencia criminal ilegal. Ciudadanos asesinados por aquellos que no tienen derecho a estar en nuestro país. Esto es por lo que luchamos".
El grupo británico, mediante un comunicado enviado al diario "The Independent", exigió que se retirara el material de inmediato, pues no quieren que un tema tan importante para ellos y los fans sea vinculado con este tipo de propaganda.
"No tiene gracia, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar".
Para terminar con su texto, los músicos expresaron su enojo con una breve pero tajante frase: "Y váyanse a la mierda. Radiohead".
Además de los británicos figuras como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y más recientemente Kesha, han recriminado a la administración de Trump por usar su música para difundir mensajes de odio.
no te pierdas estas noticias
Radiohead exige a ICE retirar su música de video antimigrante
SLP
El Universal
La banda británica pidió eliminar un video de ICE que usa su canción
Christina Applegate habla sobre anorexia en su autobiografía
SLP
El Universal
La autobiografía revela la lucha personal de Christina Applegate con la anorexia y la dismorfia corporal.
Película mexicana retrata trastornos postpandemia y salud mental en familias
SLP
El Universal
El filme contó con apoyo de especialistas y testimonios para un retrato realista.