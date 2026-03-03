Radiohead exige a ICE retirar su música de video antimigrante

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).-

se suma a la lista de artistas que han

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

elpor el uso, sin autorización, de su música.Hace unos días, la banda se lanzó contra ely Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) luego de que publicaran un video en sus redes sociales donde utilizaban unadel tema "Let Down".En el clip se muestran imágenes de supuestas víctimas dea inmigrantes, además es acompañado por undelde"Miles de familias estadounidenses han sido destrozadas debido a la. Ciudadanos asesinados por aquellos que no tienen derecho a estar en nuestro país. Esto es por lo que luchamos".El grupo británico, mediante unenviado al diario "", exigió que se retirara el material de inmediato, pues no quieren que un tema tan importante para ellos y los fans sea vinculado con este tipo de propaganda., estapara nosotros y para otras personas, y no puedensin luchar".Para terminar con su texto, los músicos expresaron sucon una breve pero tajante frase: "Y váyanse a la mierda.".Además de los británicos figuras comoy más recientemente Kesha, han recriminado a lapor usar su música para difundir mensajes de odio.