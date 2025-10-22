Realizan pruebas toxicológicas al cuerpo de Ace Frehley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 16 de octubre, el mundo del rock perdió a una de sus leyendas: Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, quien falleció tras una fuerte caída en su estudio que le provocó una hemorragia cerebral.

De acuerdo con medios estadounidenses, el músico de 74 años fue hospitalizado durante varios días y en estado crítico. Posteriormente, su familia tomó la desgarradora decisión de desconectarlo del respirador que lo mantenía con vida.

Una semana después de su fallecimiento, un representante del Médico Forense del Condado de Morris, en Nueva Jersey, confirmó a TMZ que no se le realizó una autopsia a Frehley. Sin embargo, se le están practicando pruebas toxicológicas, además de un examen externo del cuerpo.

La autoridad también señaló que la causa oficial de muerte se dará a conocer en las próximas semanas, una vez que se completen los resultados toxicológicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Anteriormente, TMZ había informado que la causa de muerte podría haber estado relacionada con una úlcera por presión, una lesión en los tejidos, en este caso, cerebrales, que reduce el flujo sanguíneo y provoca daño o muerte celular. No obstante, la familia no ha hecho declaraciones al respecto.

¿Quién fue Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, conocido mundialmente como Ace Frehley, fue un guitarrista, compositor y figura clave en la historia del rock. En 1973, se unió a KISS como miembro fundador, formando parte de la alineación original junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss.

Frehley fue el responsable del característico sonido de la guitarra solista en los primeros éxitos de la banda, así como del icónico personaje del "Spaceman", uno de los más recordados dentro del universo visual de KISS.

A pesar de su influencia, se separó del grupo en 1982. Años después, regresó brevemente en 1996 para una gira de reunión con la formación original, la cual duró hasta el año 2000.

Originario del Bronx, Nueva York, creció en el seno de una familia musical. Aunque sus hermanos siguieron carreras académicas, él mostró desde joven una inclinación natural por la música. Su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía y la vida callejera, pero su talento con la guitarra lo llevó rápidamente a destacar en la escena local.

Su carrera dio un giro decisivo en 1972, cuando respondió a un anuncio en el periódico Village Voice que buscaba un guitarrista. Esa audición lo llevaría a convertirse en una de las figuras más representativas del hard rock.