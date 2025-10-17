Impacto en redes sociales por la muerte de Ace Frehley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La industria de la música está de luto luego de que se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Ace Frehley, el legendario exguitarrista de la banda de rock estadounidense, KISS.

Frehley murió el pasado jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de que su familia tomara la decisión de desconectarlo del respirador que le brindaba el soporte vital.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el músico, cantante y compositor, conocido principalmente por ser miembro fundador y guitarrista principal de la banda de KISS, se encontraba hospitalizado por una hemorragia cerebral provocada por una caída que tuvo en su estudio hace aproximadamente dos semanas.

Usuarios despiden en redes sociales a Ace Frehley

La muerte del Ace Frehley ha impactado a millones de personas alrededor del mundo. En redes sociales, por ejemplo, el nombre del músico rápidamente se convirtió en tendencia, desatando todo un movimiento digital, mediante el cual usuarios han expresado sus últimas palabras de amor, mensajes de despedida y pequeños homenajes a uno de los originales de la emblemática banda de los 70s.

Los usuarios hicieron referencia al conocido apodo de Frehley, "Spaceman".

Asimismo, diversos internautas agregaron frases y palabras clave con referencias que los amantes de KISS y seguidores del músico entenderán a la perfección.

Muchos usuarios rindieron homenaje a Frehley por la huella que dejó en la industria de la música y en el género del rock, destacando las características que lo hacían único.

Con collages de imágenes, los usuarios recordaron grandes momentos en la carrera del legendario integrante de KISS.

Finalmente, los internautas mencionaron el legado que deja Ace Frehley y expresaron que será echado de menos.