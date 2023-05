Rebecca Jones hubiera cumplido hoy 66 años

A-AA+

El 22 de marzo de 2023 el medio del espectáculo se despertó con la triste noticia de la muerte de la actriz y productora Rebecca Jones, a consecuencia del cáncer de ovario que la aquejó los últimos años de su vida. Su partida dejó un gran vacío, en especial para sus seres queridos, quienes este 21 de mayo la recordarán aún más, pues hubiera cumplido 66 años.

Rebecca Jones nació en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1957, aunque también vivió en Estados Unidos donde estudió arte dramático.

Con más de 40 años de trayectoria artística, Rebecca Anne Jones Fuentes Berain, fue una de las actrices consentidas de Televisa, en especial luego de participar en las telenovelas "Cuna de lobos", "El maleficio" o "Imperio de cristal", proyectos que fueron muy redituables y que la colocaron en la cúspide de su carrera.

En esa época conformó una de las parejas más sólidas del medio artístico junto al también actor Alejandro Camacho, de cuya relación nació su hijo Maximiliano. Tras 25 años juntos se divorciaron en 2011, pero continuaron una estrecha comunicación y de hecho, tras la muerte de la actriz, uno de los más consternados justo fue su expareja.

Jones contaba no solo con talento sino también con una gran belleza que mantuvo hasta poco antes de su muerte, a pesar de que en las últimas imágenes que se dieron a conocer de ella se veía visiblemente delgada y demacrada, pero con la mejor actitud.

El último proyecto para televisión en el que participó fue "Cabo"; sin embargo, se vio obligada a abandonarlo debido a una fuerte descompensación que la llevó al hospital debido a una deficiencia pulmonar que se complicó con una neumonía. Tras ocho días de terapia intensiva logró abandonar el nosocomio, pero ya no regresó a la televisión y se dedicó a cuidar de su salud.

Rebecca dejó un gran legado, no solo como actriz sino como compañera y seguramente este 21 de mayo será recordada y aplaudida.