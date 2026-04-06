Rebuilding: película que aborda pérdida y reconstrucción emocional
La película explora temas de resiliencia y reconstrucción emocional en un contexto cotidiano.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- En un catálogo lleno de estrenos ruidosos, undrama ha logrado algo poco común: colarse en el Top 10 de Netflix sin grandes efectos ni nombres estridentes. Lo suyo logra algo especial: una historia sencilla
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, pero profundamente emocional, que permanece contigo mucho después de terminarla.
¿Qué película de drama destaca en el Top 10?
Se trata de "Rebuilding", cinta dirigida por Max Walker-Silverman y protagonizada por Josh O'Connor, que en las últimas semanas ha llamado la atención por su narrativa íntima, donde los pequeños gestos y silencios tienen más peso que cualquier gran giro dramático.
La historia sigue a Dusty, un vaquero que pierde todo tras un incendio forestal: su hogar, su rutina y su estabilidad. Obligado a empezar de cero en un campamento improvisado, se enfrenta no solo a la reconstrucción de su vida material, sino también a su propio mundo emocional.
En ese espacio de incertidumbre, Dusty conoce a otras personas que también han perdido todo. Sin embargo, el verdadero conflicto está en su interior: reconstruir la relación con su hija, interpretada por Lily LaTorre, y consigo mismo.
Lejos de dramatismos excesivos, la película apuesta por una mirada contemplativa que reflexiona sobre la resiliencia, el duelo y el sentido de la vida. Cada momento que ocurre en pantalla se construye desde lo cotidiano, dejando que las emociones como el amor, la furia y la tristeza fluyan de forma natural.
Un estilo que recuerda a "Nomadland"
Por su tono y narrativa,""Rebuilding" ha sido comparada con "Nomadland", dirigida por Chloé Zhao, al encontrar belleza en medio de la pérdida y en los espacios abiertos donde los personajes buscan reconstruirse.
La crítica ha respaldado este enfoque: la cinta cuenta con un 92% de aprobación, mientras que el público le otorga un 86%, logrando un equilibrio poco común entre especialistas y audiencia.
Si te gustan las historias que no necesitan levantar la voz para decir algo importante, "Rebuilding" es una opción que vale la pena ver. No promete cambiarte la vida, pero sí invitarte a mirarla con calma y quizá con más sentido.
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