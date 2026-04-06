Gusano barrenador ha afectado a 214 animales en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., abril 6 (EL UNIVERSAL).- Un total de

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han sido afectados por elen el, donde se reportan casos en 36 municipios, informó el secretario de Agricultura, Napoleón González.El funcionario detalló que la plaga ha afectado a; además, se han registradocon este padecimiento, cinco equinos, cuatro porcinos y cuatro ovinos, distribuidos en 36 demarcaciones.Indicó que el municipio dees el que registra el mayor número de casos, con 19; seguido de, con 17; mientras que Tlanchinol reporta ocho, Tenango de Doria seis y Huautla cinco casos.Precisó que, pese a la presencia de esta plaga, no se han reportado muertes entre los animales afectados, ya que se les ha brindadooportuna, lo que ha permitido suy evitar una mayor propagación.Explicó que else desarrolla a partir de heridas o lesiones en el ganado, por lo que es necesaria lapara evitar que se extienda a más animales.Asimismo, resaltó que, aunque entidades vecinas como, Querétaro y San Luis Potosí han registrado casos, lasimplementadas desde 2024 permitieron que Hidalgo se mantuviera durantede esta plaga.Finalmente, señaló que actualmente se mantiene coordinación con el, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como con lafederal y el Comité Pecuario, con el objetivo de reforzar la vigilancia en todos los municipios del estado.