Regina Orozco cuestiona el talento de Bu Cuarón y Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Regina Orozco recurrió a sus redes sociales para externar su opinión acerca de las críticas que Bu Cuarón ha recibido por su forma de cantar, cuestionando a sus seguidores con respecto a si el talento de Bad Bunny era mucho mayor que el de la joven, postura que le mereció el señalamiento de muchos de ellos.

Cuando Dua Lipa invitó a la hija de Alfonso Cuarón a abrir uno de sus conciertos en la CDMX, sus fans no hicieron ningún esfuerzo para ocultar la antipatía que les produjo que la joven, con una carrera en ciernes, recibiera una oportunidad tan importante, sugiriendo que se trató de un claro acto de influyentísmo.

Eso no fue lo único que molestó al público, sino que la joven no aprovechara su oportunidad y que, su actuación no estuviera a la altura del show.

Y, si bien, la mayoría ha criticado a Bu, hubo alguien que defendió a la adolescente; se trató de Regina Orozco que recurrió a su cuenta de Facebook para hacer una reflexión, en la que Bad Bunny no salió ileso, pues la soprano consideró que "el Conejo malo" cuenta con una horda de fanáticos pese a que, en su opinión, no tiene una voz prodigiosa y de él no sólo no se habla bien, sino que es considerado uno de los músicos más influyentes en la actualidad.

"Pregunta, sin ofender, sólo curiosidad, critican a Bu Cuarón por abrirle a Dua Lipa, pero los conciertos de Bad Bunny se llenan a reventar, ¿Bad Bunny canta mejor?, ... ¿o, más bien..., cantan los dos?".

La comparación de la cantante dividió opiniones que, en su mayoría, estaban a favor del puertorriqueño, a quien reconocen su capacidad de crear música arriesgada y con un estilo único, fórmula que ha impulsado que su proyecto sea conocido de forma global.

Además, hubo quien no dejó pasar desapercibido el hecho de que, a nivel reconocimiento, Orozco no ha logrado, a lo largo de su trayectoria, el mismo impacto de Bad Bunny, a pesar de que su talento sea indiscutible.

"Creo que hoy por hoy, aunque nos cueste admitirlo (por muchas razones y yo me incluyo), Bad Bunny es un artista, y no sólo se trata de que cante o no, sino que ha aprovechado su fama y que la gente lo escuche, para tocar temas sociales, de manera implícita o explícita, creo que lo más rockero y rebelde que podemos hacer, es dejar de criticar a Bad Bunny".

"Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa; Bad sí viene de abajo, chambeo hasta en un supermercado, y tiene mérito su trabajo, por ello logra conectar con su público, aunque a ti no te guste, muy distinto a Bu Cuarón que no todo es dinero, no toda la influencia, ni todos los contactos podrán conectar con la gente, así de fácil".

"Yo creo que es difícil para los artistas estudiados y con voz aceptar el hecho de que una persona a la que, claramente, consideran menos este más arriba que muchos de ustedes..., llene estadios, mueva masas y su música pegue".

"Tú cantas y talento de sobra en la voz tienes, pero aún si, no podrías llenar la misma cantidad de veces el GNP que Bad Bunny, al final no se trata de talento, se trata de conectar con las masas, así ha sido siempre está industria".