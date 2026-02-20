Registran a una estrella con el nombre de Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Ha pasado un año desde que

trascendió, pero para su familia y amigos sigue presente en su día a día. Por ello, su

no podía pasar inadvertido y le rindieron un sencillo pero emotivo homenaje a través de redes sociales.La primera en hacerlo fue su exesposa,, quien se ha enfocado en cuidar y acompañar a Michaela, la única hija de, procurando que lleve una vida como la de cualquier niña de nueve años, alejada de los medios y disfrutando de su infancia. Por esa razón, incluso dejó pasar la oportunidad de formar parte de "Matilda, el musical".también ha evitado dar declaraciones sobre lo ocurrido a lo largo de este año, con el fin de no desatar polémica ni volver a colocar a su hija en el foco mediático."Hace un año el cielo ganó una. Siempre vivirás en nuestros corazones. Michaela tecada día... Y yo aquí la cuido hablándole de ti, manteniendo viva tu luz y reviviendo historias", escribió en una historia de, donde compartió una fotografía de Daniel con Michaela cuando era bebé.Además, publicó un certificado que acredita el registro de una estrella con el nombre de, un gesto que, muy posiblemente, realizó pensando en su hija. En el documento se menciona que el registro simboliza que el amor de su papá brilla desde el cielo para acompañarla en cada paso y que siempre estará con ella; incluso se incluyen las coordenadas de la estrella.Por su parte, su hermanatambién recordó al conductor con un mensaje en el que destacó cuánto loy cómo su recuerdo permanece presente, junto al de su madre. Acompañó sus palabras con un video de uno de los cumpleaños de Daniel —a quien llamaban "Agüe"— en el que aparecen su papá, Alex, Michaela y ella celebrando juntos."Fuiste eldel mundo y siempre te lo hice saber. Te extraño con toda el alma, pero sé que estás en un lugar mejor con nuestra amada Arita. Nos volveremos a encontrar para reírnos de todo y hasta de nosotros mismos, como solíamos hacerlo. Siempre en nuestros pensamientos, siempre en nuestros corazones", escribióBisogno.también se sumó alen honor a Bisogno, recordando con un video su paso por montajes como "El Tenorio Cómico" y "Lagunilla mi barrio", donde compartió escenario con "Los Mascabrothers", Ariel Miramontes, Alma Cero, El Indio Brayan, Ninel Conde y Maribel Guardia, entre otros."Hoy recordamos con amor a. Su, suy su pasión por el escenario siempre serán parte del alma del Tenorio. Gracias por tantas risas, tantas noches inolvidables y tanto teatro. Aquí sigues, en cada aplauso", expresó la producción.