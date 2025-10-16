Regresa a La Oreja de Van Gogh

CIUDAD DE MÉXICO- Amaia Montero no sólo está de vuelta en la música, sino que lo hace junto a sus compañeros de La oreja de Van Gogh, luego de 18 años, desde que la cantante dejó la alineación para probar suerte como solista: Montero y el grupo español anuncian que su regreso estará marcado por una gira y nueva música.

En un video, publicado en las cuentas oficiales de la banda, Álvaro Fuentes (bajo), Xabier San Martín (teclado), Hartiz Garde (batería), y Amaia anuncian lo que tanto se especulaba, el regreso de La oreja, conformado por todos sus integrantes originales.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos, tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", escribieron.

El mensaje está acompañado de un video en donde se les pueda ver ensayar una canción, hasta ahora, desconocida para sus fanáticos. De hecho, en el post, el grupo confiesa que, hace alrededor de un año, comenzaron a reunirse para revivir no sólo viejos tiempos, sino para crear nueva música y, la magia que lograban al mezclar los sonidos de cada instrumento, hace 30 años, seguía ahí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde que Leire Martínez dejó el grupo, luego de permanecer como su cantante por 16 años (de 2008 al 2024), se especuló que su salida se debía a que La oreja de Van Gogh planeaba reencontrarse con Amaia; en el post la banda reconoce que los rumores eran ciertos.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

El grupo también anunció que el guitarrista Pablo Benegas formará parte del regreso del grupo, al menos no en lo que se refiere a la gira que aprovecharon para anunciar, argumentado que el músico tomó la decisión de tomarse un tiempo para atender su vida personal. Sin embargo, explicaron que seguirá formando parte de la Oreja, aunque no especificaron de qué forma continuará participando.