logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión

El extécnico de Chivas debutará como analista en DAZN España tras su salida del Real Oviedo

Por El Universal

Octubre 16, 2025 07:47 a.m.
A
Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión

El futbol y la vida siempre dan segundas oportunidades, y un ejemplo de ello es lo que ocurre con Veljko Paunovic, extécnico de Chivas, quien luego de una etapa complicada en España iniciará una nueva faceta.

El serbio, quien era el encargado de dirigir al Real Oviedo —club que ascendió a la Primera División de España— fue anunciado como nuevo integrante de una importante cadena de televisión.

Se trata de DAZN España, que mediante sus redes sociales confirmó la llegada del estratega a sus pantallas para iniciar su carrera como analista, generando de inmediato todo tipo de comentarios en redes.

Paunovic, quien salió hace unos días del banquillo, debutará en la transmisión del duelo entre Real Madrid y Osasuna, el cual no podrá verse en México por esa señal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Veljko Paunovic dejó una huella importante en el Real Oviedo. Tras el inicio de la temporada en Primera División, fue destituido luego de ocho partidos, en los que sumó dos victorias y seis derrotas, acumulando seis puntos de 24 posibles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión
Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión

Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión

SLP

El Universal

El extécnico de Chivas debutará como analista en DAZN España tras su salida del Real Oviedo

Jóvenes promesas mexicanas entre las más destacadas del mundo, según The Guardian
Jóvenes promesas mexicanas entre las más destacadas del mundo, según The Guardian

Jóvenes promesas mexicanas entre las más destacadas del mundo, según The Guardian

SLP

El Universal

José Mancilla, Alex Gutiérrez y Gilberto Mora figuran en la lista internacional de talentos nacidos en 2008 con mayor proyección

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20
Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

SLP

AP

Argentina regresa a una final tras dos décadas y Marruecos hace historia al clasificar por primera vez

Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay
Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

SLP

Ana Paula Vázquez