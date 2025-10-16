Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión
El extécnico de Chivas debutará como analista en DAZN España tras su salida del Real Oviedo
El futbol y la vida siempre dan segundas oportunidades, y un ejemplo de ello es lo que ocurre con Veljko Paunovic, extécnico de Chivas, quien luego de una etapa complicada en España iniciará una nueva faceta.
El serbio, quien era el encargado de dirigir al Real Oviedo —club que ascendió a la Primera División de España— fue anunciado como nuevo integrante de una importante cadena de televisión.
Se trata de DAZN España, que mediante sus redes sociales confirmó la llegada del estratega a sus pantallas para iniciar su carrera como analista, generando de inmediato todo tipo de comentarios en redes.
Paunovic, quien salió hace unos días del banquillo, debutará en la transmisión del duelo entre Real Madrid y Osasuna, el cual no podrá verse en México por esa señal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Veljko Paunovic dejó una huella importante en el Real Oviedo. Tras el inicio de la temporada en Primera División, fue destituido luego de ocho partidos, en los que sumó dos victorias y seis derrotas, acumulando seis puntos de 24 posibles.
no te pierdas estas noticias
Veljko Paunovic cambia la cancha por la televisión
El Universal
El extécnico de Chivas debutará como analista en DAZN España tras su salida del Real Oviedo
Jóvenes promesas mexicanas entre las más destacadas del mundo, según The Guardian
El Universal
José Mancilla, Alex Gutiérrez y Gilberto Mora figuran en la lista internacional de talentos nacidos en 2008 con mayor proyección
Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20
AP
Argentina regresa a una final tras dos décadas y Marruecos hace historia al clasificar por primera vez