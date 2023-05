reina del streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de un día que se diera a conocer la muerte de Tina Turner, distintas plataformas registran altos picos de ventas en los álbumes de la cantante, así como en el número de reproducciones de sus temas más exitosos en streaming pues, pese a que desde el 2009, la cantante disminuyó su participación activa en el mundo de la música, todo lo que contribuyó dentro del rock and roll será recordado para siempre, como ella quiso y señaló en su última entrevista; su deseo por ser recordara con el título de “Reina del rock n´ roll”.

El fallecimiento de Tina ha causado consternación mundial, no sólo porque marcó un antes y después en el género del rock and roll, convirtiéndose en una de sus pioneras, sino que a lo largo de su carrera artística demostró la fuerza que precedía su vida personal, al abolir tabús relacionados a la posición de la mujer dentro de la sociedad en una época en que la dominación masculina era bien vista, lo que siempre la mantuvo en una imagen de mucha fortaleza; lamentablemente, su luz se apagó el día de ayer, a sus 83 años.

Luego de que las redes sociales de la cantante dieran a conocer la noticia, a través de un sentido mensaje que recordaba su pasión por la música y la vida, miles de fanáticos se unieron a los mensajes de condolencias que ahora pululan en sus redes, de la misma manera que grandes músicos como Mick Jagger y figuras influyentes de los medios, tales como Oprah Winfrey, han escrito sentidos pensamientos rememorando los momentos que compartieron a lado de la intérprete, de la misma manera que algunos presidentes de EU; Joe Bien, Barack Obahama y Bill Clinton.

Otra de las muestras de su éxito incesante y el cariño que inspira, todavía hoy, a su público como a nuevas generaciones es que a menos de 24 horas que el anuncio de su muerte fuera oficial, plataformas de ventas como Amazon, así como uno de los sitios más importantes de música; Spotify y Itunes, registraron picos en las ventas de su música, así como en el número de reproducciones que cientos de escuchas han generado, según reporta “TMZ”.

De acuerdo con Amazon que, desde ayer, posicionó todo el material discográfico que tenía de la cantante en su aparador virtual, el álbum “What’s love Got to do with It” ha experimentado un aumento del 230 575 % en las ventas; “Private dancer” subió un 280 327 %; “We don’t need another hero” un 210 909 % y “ The dest” ha subido un 62,425%.

Mientras que en Itunes los temas “What’s love got to do with It”, “Proud mary” y “Better be good to me” están escalando rápidamente colocándose en los primeros lugares del top del reproducción de contenidos multimedia. En lo que respecta a Spotify, el tema “What’s love got to do with It” ya es uno de los más exitosos.