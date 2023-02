Reina, la fan de Harry Styles que se robó el show en los Grammy

A-AA+

¿Te imaginas ser el fanático más grande de Harry Styles y además tener la oportunidad de entregarle un premio? Para Reina, una adulta mayor de Canadá fue un sueño hecho realidad en los Premios Grammy 2023.

La mujer, quien se hizo famosa en redes sociales por su visión sobre Harry Styles y la forma en la que hablaba de su trabajo y personalidad, fue la encargada de anunciar el premio al Álbum del Año.

Segundos antes había aparecido en un video en el que algunos fans de los artistas nominados a mejor Álbum del Año explicaban por qué su ídolo debía ganar ese premio.

La mujer de 78 años de edad llamada Reina apareció en los premios y subió al escenario durante el anuncio del ganador del premio al "Álbum del Año". Cuando el presentador estaba por leer quién era el artista ganador, se acercó hasta ella y le pidió que leyera el nombre en la tarjeta.

Eufórica, la abuelita leyó y anunció a Harry Styles como el ganador por su álbum: "Harry´s House".

El británico, quien quedó asombrado durante varios instantes, se levantó de su lugar y se dirigió hacia el escenario donde abrazó a la abuelita, quien le entregó el premio y lo felicitó cariñosamente.

"Cuando grabaste en secreto a tu Memere hablando sobre Harry Styles y un mes después le está entregando un Grammy", se lee en la descripción del video.

Este episodio se sumó a la serie de míticos momentos para recordar que dejó la ceremonia de los Grammy 2023, tales como el baile de Taylor Swift al ritmo de Bad Bunny y los memes por los gestos de Ben Affleck, quien acudió con su esposa Jennifer López.

¿Quién es Reina, la fanática de Harry Styles?

Reina, una mujer de 78 años, se hizo famosa en redes sociales por ser fanática de Harry Styles.

Un video compartido por uno de sus familiares exhibe la apasionada forma en la que Reina defiende su estilo y su música.

"No me sigas corrigiendo, estoy hablando sobre Harry Styles. Él es muy muy talentoso, pero él es fiel a sí mismo. Es un hombre muy inteligente y bondadoso. El chico trabajó hasta que se enfermó.

"Y Simon Cowell les dijo por si solos nunca lo lograran. Ve a través de su álbum y lee sus letras, te dicen todo sobre el hombre.

"Además de ser talentoso, además de ser un gran show, además de ser guapo... él es todo, él es una persona humilde, una buena persona".

Esas son solo algunas de las frases que Reina utilizó para describir al ex integrante de One Direction, lo que le valieron ganarse el corazón de todas las fans del británico.

"La amo mucho, señora", "Yo ahora, yo en 40 años, sí señor", "La amo, "Reina, te amo", son algunas de las frases que se leen en los comentarios de los usuarios de TikTok.