Retiran otra canción de Bellakath de Spotify y cierran su cuenta de Tik Tok

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Quien no ha empezado nada bien este 2023 es Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath; y es que luego de que hace unas semanas la joven denunciara que "Gatita", su canción más famosa, había sido bajada de Spotify, la plataforma de música volvió a retirar de su catálogo otro de los temas de la cantante.

A través de sus historias de Instagram, la joven reveló que gracias a varios mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores pudo darse cuenta que la canción que lleva por título "La gata de la agrícola oriental" ya no se encuentra disponible en la plataforma; sin embargo, prometió que su equipo ya está trabajando para darle solución a este inconveniente.

"Estoy leyendo sus mensajes. Ya sé, 'La gata de la agrícola oriental' no está disponible en este momento, pero no se preocupen, lo vamos a solucionar y nada, sigan reproduciendo el demás catálogo de canciones que tenemos por ahí", dijo con una sonrisa en el rostro.

Aunque en la ocasión anterior, Bellakath aseguró entre lágrimas que alguien le había robado el tema y que pondría una demanda para poder recuperarla, esta vez no dio a conocer los motivos que la plataforma le dio para retirar la canción.

Pero este no fue el único golpe digital que recibió la popular intérprete, pues detalló que TikTok tomó la decisión de cancelar su perfil: "Mi cuenta también se fue, si me la regresan que bueno, si no pues hacemos otra. Yo voy a seguir siendo la Bellakath con cuentas o sin cuentas", agregó. Incluso mandó un mensaje para sus detractores: "Que se ataque quien se renga que atacar".

Bellakath explota contra quienes la señalan de plagio

Tras darse a conocer que "Gatita", tema que se hiciera famoso en redes sociales se encontraba fuera de Spotify, las especulaciones sobre un posible tema de derechos de autor no se hizo esperar, incluso, algunos señalaron a Bellakath de plagio, algo que ahora negó rotundamente.

Con un breve clip que publicó en sus historias, la reaggaetonera explotó contra quienes hicieron eco de estas acusaciones y les pidió dejar de inventar información falas: "¿Cuál plagio de "La Gata"? ¡por Dios! Si tienen hambre pónganse a trabajar y dejen de hablar de mis cosas que no han pasado. Estamos mudando las canciones de productora y por eso no aparecen".