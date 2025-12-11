Revelaciones de Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal y su Hija

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Arturo Carmona reiteró que no se ha metido en la vida de su ex y madre de su hija Alicia Villarreal tal y como ella asegura, y afirmó que en lo único que se mete es en la vida de su hija Melenie, quien recientemente en un En Vivo reveló que hay distanciamiento entre ella y su madre y que no le cae bien la nueva pareja de su mamá, Cibad Hernández.

Melenie, la hija mayor de la cantante, se había mantenido al margen sobre el problema legal que enfrenta su mamá y su padrastro Cruz Martínez, a quien Villarreal acusa de violencia.

La joven rompió al silencio al respecto hace unos días, cuando dijo que apoya a su madre pero que ella sí considera "familia" a Cruz, y que actualmente la relación familiar más importante que tiene es con sus hermanos, a quienes no desea dañar.

La hija de Arturo Carmona se sinceró al decir que no porque apoye a su madre en algunas cosas, la tiene que sonsacar o aplaudirle acciones con las que no está de acuerdo, como lo es su romance con el influencer Cibad Hernández.

A Arturo Carmona solo le importa su hija Melenie

Sobre el emotivo momento en el que Alicia Villarreal pidió durante uno de sus conciertos, que se frenara el hate y los ataques cibernéticos en contra de su hija Melenie, no conmovió a Arturo Carmona, pues asegura que él sólo le cree a su hija, quien afirma, ha cargado con muchas cosas desde hace tiempo.

"Yo le creo a mi hija al 100%, por eso es que la defiendo, no vi esas lágrimas, no sé, qué importa si le creo o no a esa persona, le creo a mi hija, lo que está pasando, lo que está viviendo que nadie conoce porque no es solamente lo que está viviendo hoy, sino lo que está arrastrando desde hace mucho".

Carmona reiteró que su hija no es una mentirosa, por lo que respaldó todo lo que ella dijo en el En Vivo que compartió hace unos días; Arturo lamentó que en ese video su hija luciera impotente, con hartazgo y con mucha tristeza por cosas que se ha guardado.

"Mi hija está harta de tantas cosas con las que se le atacan públicamente y mi hija se defendió de esta manera públicamente", consideró.

Sin dar detalles, el actor de "Perfume de Gardenia" dejó claro que seguramente hay cosas que nunca se van a saber porque son cuestiones familiares muy delicadas, sin embargo, lo que él no entiende es que si Alicia las sabe, no salga a defender a Melenie.

"Lo que no puedo superar es que no defendamos a nuestra hija, cosas familiares que realmente importan no les demos la atención que importan", dijo.

Arturo Carmona reprobó el bullying que está recibiendo Melenie de manera injusta y tachó de incorrecto el que Pati Chapoy le haya llamado la atención a su hija en "Ventaneando" de algo que ella desconoce; sin embargo, dejó claro que Melenie Carmona se encuentra bien y fuerte.

"Mi hija está bien, es muy fuerte emocionalmente, sabe quién está apoyándola".

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre su ex Alicia Villarreal?

Mientras que Alicia Villarreal ha dicho que si Arturo Carmona continía metiéndose en su vida, le pondrá una orden de restricción, el actor califica de incongruente el episodio en el que una persona que violentó a su hija Melenie continuó siendo parte del equipo de Alicia.

"Incongruencia totalmente, lo cual reprobamos durante mucho tiempo, cosas que mi hija ha guardado durante mucho tiempo", expresó.

Carmona afirmó que a Alicia Villarreal no le queda el rol de víctima.

"Sí se está victimizando a alguien que no es víctima en muchos sentidos; con esto no quiero decir que está mintiendo o no en sus cosas", puntualizó.

Y consideró: "Las mujeres como ella, que son fuertes, no les queda el papel de victimizarse".