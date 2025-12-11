No habrá tolerancia para bailes guadalupanos en Soledad

Este jueves, mandos de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez informaron que no habrá tolerancia para bailes callejeros y reuniones masivas no autorizadas con motivo de las festividades en honor de la virgen de Guadalupe, para lo cual se implementará un operativo a partir de las 11:00 de la noche de hoy hasta las primeras horas del viernes.

El comisario Víctor Aristarco Serna Piña explicó que la medida se aplicará y tiene como objetivo que las festividades en torno al 12 de diciembre concluyan con saldo blanco.

El mando policial subrayó que no existen permisos vigentes para la realización de bailes ni reuniones masivas en la vía pública y agregó que solo se permitirá el acompañamiento y abanderamiento de actos religiosos, siempre y cuando éstos no se prolonguen hasta altas horas de la noche y afecten el orden y la tranquilidad del municipio.

Aclaró que no existe la intención de aplicar sanciones durante el operativo, sino solamente solicitar a las y los organizadores o participantes que retiren equipos de sonidos, toldos o estructuras colocadas sobre la vía pública, "privilegiando el diálogo, la prevención y el respeto".

Serna Piña informó los números de emergencia directos en los que se atenderá cualquier reporte: 444 854 78 07, 444 195 16 73 y WhatsApp 444 587 02 88.