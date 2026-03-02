Revelan causa de muerte de Eric Dane
El actor Eric Dane murió el 19 de febrero de 2026 debido a insuficiencia respiratoria, según documento oficial.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La revista "People" tuvo acceso alcertificado de defunción del actor estadounidense Eric Dane
, fallecido el pasado 19 de febrero, en el que se revela que su deceso se debió a una insuficiencia respiratoria.
Si bien, el actor de "Grey´s Anatomy" había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), desde abril del 2025, esa no fue la casua directa de su fallecimiento, como dio a conocer la revista de entretenimiento.
En el documento se precisa que la esclerosis fue una causa subyacente de su muerte, pues como explica Clínica Mayo, en su página web, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva, que afecta la actividad de las células nerviosas, provocando una eventual parálisis muscular.
De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EU, la debilidad muscular puede provocar hipoventilación, es decir, respiraciones superficiales que, a su vez, causan una acumulación de dióxido de carbono, que da lugar a una baja oxigenación.
La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia, compuesta por su esposa, Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Breatrice y Georgia Geraldine, de 15 y 13 años, respectivamente.
En el comunicado de muerte, se indicó que, durante la última etapa de vida de Dane, el actor lo pasó acompañado de su círculo más cercano.
"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermsoas hijas, quienes eran el centro de su vida".
Para la fecha de su fallecimiento, ya era de conocimiento público, que el actor padecía ELA, pues él lo dio a conocer, en la primavera del año pasado.
