logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Revelan causa de muerte de Eric Dane

El actor Eric Dane murió el 19 de febrero de 2026 debido a insuficiencia respiratoria, según documento oficial.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 04:34 p.m.
A
Revelan causa de muerte de Eric Dane

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La revista "People" tuvo acceso al

certificado de defunción
del actor estadounidense Eric Dane

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, fallecido el pasado 19 de febrero, en el que se revela que su deceso se debió a una insuficiencia respiratoria.
Si bien, el actor de "Grey´s Anatomy" había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), desde abril del 2025, esa no fue la casua directa de su fallecimiento, como dio a conocer la revista de entretenimiento.
En el documento se precisa que la esclerosis fue una causa subyacente de su muerte, pues como explica Clínica Mayo, en su página web, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva, que afecta la actividad de las células nerviosas, provocando una eventual parálisis muscular.
De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de EU, la debilidad muscular puede provocar hipoventilación, es decir, respiraciones superficiales que, a su vez, causan una acumulación de dióxido de carbono, que da lugar a una baja oxigenación.
La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia, compuesta por su esposa, Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Breatrice y Georgia Geraldine, de 15 y 13 años, respectivamente.
En el comunicado de muerte, se indicó que, durante la última etapa de vida de Dane, el actor lo pasó acompañado de su círculo más cercano.
"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermsoas hijas, quienes eran el centro de su vida".
Para la fecha de su fallecimiento, ya era de conocimiento público, que el actor padecía ELA, pues él lo dio a conocer, en la primavera del año pasado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revelan causa de muerte de Eric Dane
Revelan causa de muerte de Eric Dane

Revelan causa de muerte de Eric Dane

SLP

El Universal

El actor Eric Dane murió el 19 de febrero de 2026 debido a insuficiencia respiratoria, según documento oficial.

Santa Fe Klan apoya con prótesis a niño de Guanajuato
Santa Fe Klan apoya con prótesis a niño de Guanajuato

Santa Fe Klan apoya con prótesis a niño de Guanajuato

SLP

El Universal

Además de las prótesis, Santa Fe Klan entregó regalos y apoyo económico a la familia del menor para mejorar su calidad de vida.

Netflix anuncia estrenos de series y películas para marzo 2026
Netflix anuncia estrenos de series y películas para marzo 2026

Netflix anuncia estrenos de series y películas para marzo 2026

SLP

El Universal

Entre los estrenos destacan series de distintos géneros y películas como Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Delegado general desmiente rumor sobre Jim Carrey en César
Delegado general desmiente rumor sobre Jim Carrey en César

Delegado general desmiente rumor sobre Jim Carrey en César

SLP

El Universal

El delegado general de los premios César negó que Alexis Stone haya sustituido a Jim Carrey en el evento.