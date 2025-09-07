Revelan cómo luce salón de belleza de tiktoker asesinada

CIUDAD DE MÉXICOc(EL UNIVERSAL).- El caso de Valeria Márquez, tiktoker y modelo de 23 años, volvió a ser tendencia tras difundirse un video en el que se observa cómo permanece el salón de belleza donde murió hace casi cuatro meses en Zapopan, Jalisco.

Las imágenes mostraron detalles del inmueble asegurado por la Fiscalía, lo que despertó nuevas reacciones entre sus seguidores y abrió discusiones sobre la investigación en curso.

El recuerdo de Valeria Márquez volvió a causar impacto en redes sociales luego de que un video en TikTok mostrara cómo luce actualmente el salón de belleza donde fue asesinada a balazos en mayo de 2025.

La creadora de contenido, también empresaria y modelo, tenía apenas 23 años cuando ocurrió la tragedia que conmocionó a Jalisco y al mundo digital.

El material fue compartido por la usuaria Amelie Luna, quien difundió clips del establecimiento conocido como "BLOSSOM the beauty lounge", ubicado en un complejo comercial sobre Avenida del Servidor Público, en Zapopan. Las imágenes no tardaron en viralizarse y colocaron nuevamente el caso en el centro de la conversación digital.

En los videos se observa que el inmueble sigue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con sellos visibles en la entrada que confirman que el lugar permanece bajo investigación.

Al interior, las plantas que en vida cuidaba Márquez aparecen secas, y el mobiliario luce prácticamente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día del ataque

Me tocó pasar por el local de Valeria Márquez, con algo de pena y temor tome estas fotos, la sensación fúnebre es horrible, y la escena se mantiene casi intacta. #valeriamarquez #gdl #escenadelcrimen #zapopan #zapopanjalisco #feminicidio #crimen #justiciaparatodas #nosfaltanmuchas

Un detalle que llamó especialmente la atención fue la presencia de su bálsamo labial sobre una mesa. Aunque no se aprecian rastros de sangre, algunos usuarios comenzaron a especular sobre lo ocurrido, lo que abrió un debate en la sección de comentarios.

¿Qué se sabe del caso de Valeria Márquez hasta ahora?

De acuerdo con el vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, la investigación se encuentra avanzada, pero a casi cuatro meses del asesinato no se han reportado detenciones.

¿Cuáles son las líneas de investigación?

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que existen tres principales líneas de investigación y que se han realizado más de 20 entrevistas a personas cercanas a la influencer. Sin embargo, hasta el momento no hay responsables identificados públicamente ni capturados.

El video difundido no solo mostró el estado del salón, sino que también reavivó la indignación entre los seguidores de la joven, quienes exigen justicia. La viralización de estas imágenes refleja cómo las redes sociales siguen siendo un espacio clave para mantener viva la memoria de Valeria Márquez y para presionar a las autoridades a esclarecer el caso.