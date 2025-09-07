Restos hallados en Jassos, apuntan a grupo criminal

En el desmembramiento de un hombre localizado en San Nicolás de los Jassos, todo indica que integrantes de una célula delictiva proveniente de Guanajuato ingresaron a San Luis Potosí para dejar los restos humanos, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Reportó que la noche previa al hallazgo se llevó a cabo un operativo con autoridades guanajuatenses y la Guardia Nacional (GN) desde San Felipe, pasando por Villa Reyes y hasta Villa de Arriaga, cuya intervención concluyó a las 8:00 horas. Posteriores se informó de la ubicación del cadáver.

"Ahí fue el lugar del hallazgo, no fue el lugar donde lo hayan privado de la vida (...) seguramente en breve podremos contener y dar resultados con estas personas que ingresaron hasta aquí, hasta Jassos a dejarnos ese cuerpo", complementó.

En entrevista, aclaró que en el homicidio de una persona en las inmediaciones del puente La Bonita en la carretera 57, la víctima no estaba colgada del paso superior, sino en la parte baja del mismo.

