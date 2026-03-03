Revelan posible fecha de boda de Taylor Swift y Travis Kelce

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Desde que anunciaron su compromiso en agosto de 2025, la expectativa por la

y Travisno ha deja de crecer. Ahora, las versiones apuntan a que laestaría lista para dar el "sí".Según medios estadounidenses como, el enlace se llevará a cabo eldeEste número no es casualidad: tanto los swifties, como Taylor, han explicado que el 13 tiene unen su vida. La cantante nació un día 13, celebró su cumpleaños un viernes 13, y su primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas, según ha contado en entrevistas.Incluso ensuele situarse en lao la(la decimotercera del abecedario), de manera que el día de sutambién tendría simbolismos para ella.Se reporta que Taylor incluso habría realizado una otra novia para asegurar la fecha en el exclusivo barrio de, en¿Una fecha estratégica paraEltambién beneficiaría al jugador de fútbol americano, ya que junio representa un calendario ideal para ambos: la NFL tiene un receso antes de la pretemporada en julio, lo que permitiría que, su hermano Jason y su íntimo amigo Patrick Mahomes puedan asistir sin problemas al evento.El escenario para iniciar una nueva etapa juntosLa ceremonia se celebrará en el, unde cinco estrellas conamarilla, frente al mar, spa y gastronomía de primer nivel. El hotel está cerca de la mansión de Swift, donde ha organizado algunas de sus fiestas más legendarias.En su podcast,ha mencionado, en tono de broma, que habráy un menú que rinda homenaje a sus raíces en Ohio. Se espera la presencia de celebridades como Selena Gómez y Blake Lively, cercanas a la cantante, mientras que él recibiría invitados del mundo deportivo.Hasta la tarde de este martes, lano ha dado detalles oficiales y ha tratado de mantener los