Revisión en curso de millones de documentos del caso Epstein

NUEVA YORK, EU, enero 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó en una nueva presentación judicial que existen más de dos millones de documentos "potencialmente relevantes" para la aplicación de la Epstein Files Transparency Act, que actualmente se encuentran en distintas fases de revisión.

Según el escrito presentado el lunes por la noche, fiscales federales indicaron que unos 400 abogados del Departamento en Washington, Nueva York y Florida dedicarán "la totalidad o una parte sustancial de su jornada laboral" durante las próximas semanas a cumplir con la ley aprobada por el Congreso.

La revisión involucra a abogados de las divisiones Criminal y de Seguridad Nacional, y contará además con el apoyo de más de 100 analistas del FBI especializados en el tratamiento de materiales sensibles relacionados con víctimas, de acuerdo con una carta enviada por Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, al juez Paul Engelmayer.

"Muchos de los abogados asignados a esta revisión tienen experiencia en asuntos vinculados a la privacidad de las víctimas, lo cual es necesario dada la naturaleza del material y el tipo de documentos que requieren una cuidadosa edición", escribió Clayton. "Si bien el compromiso del personal del Departamento ha sido amplio y el esfuerzo considerable, aún queda un trabajo sustancial por delante".

El Departamento de Justicia no precisó el número total de páginas que comprenden los millones de registros bajo análisis ni estableció un plazo concreto para completar el proceso o realizar nuevas divulgaciones públicas. El Congreso había fijado como fecha límite para la publicación de todos los archivos investigativos vinculados a Jeffrey Epstein el 19 de diciembre pasado.

Hasta el momento, el DOJ indicó que ha publicado en su "DOJ Epstein Library" un total de 12.285 documentos, equivalentes a unas 125.000 páginas.

La presentación judicial se produjo luego de que medios estadounidenses informaran que el Departamento había identificado recientemente más de cinco millones de registros que podrían estar sujetos a divulgación en virtud de la ley. En una nota al pie del escrito, el DOJ señaló que una "porción significativa" de alrededor de un millón de nuevos documentos del FBI podría ser duplicativa de otros ya recopilados, aunque aclaró que esos archivos igualmente deben pasar por procesos de revisión y depuración.

Clayton también indicó que el Departamento recibió decenas de solicitudes de presuntas víctimas y de sus representantes legales para que se redacten nuevamente documentos ya publicados, con el fin de reforzar la protección de la identidad y la privacidad de las personas afectadas.

En ese sentido, el DOJ informó que modificará sus procedimientos de aquí en adelante "para garantizar mejor la protección de la información identificatoria de las víctimas".

"El Departamento sigue comprometido a brindar la mayor protección posible a los intereses de privacidad de las víctimas y de sus familiares", concluye el escrito.

Epstein, financista con vínculos con figuras del poder político y económico, murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su socia y colaboradora, Ghislaine Maxwell, fue posteriormente condenada a 20 años de prisión.

El caso generó un fuerte impacto político y judicial en Estados Unidos, con reclamos persistentes de transparencia, cuestionamientos sobre el alcance de las investigaciones y demandas de mayor protección para las víctimas. La Epstein Files Transparency Act busca responder a esas presiones mediante la publicación gradual de archivos oficiales, aunque el volumen de material y la sensibilidad de su contenido han ralentizado el proceso.